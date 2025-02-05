В Ялте презентовали Центр «Активного долголетия»

Как проинформировала глава администрации Ялты Янина Павленко, в новом центре жители региона старше 55 лет могут общаться, укреплять здоровье, заниматься танцами и пением, участвовать в творческих мастер-классах и кружках по интересам, повышать компьютерную, финансовую и правовую грамотность. Специально для этого в отделение закуплена новая мебель, компьютерная техника, тренажеры, спортивный инвентарь, телевизор и даже акустическая система с караоке.

Будем только расширить масштабы работы с людьми «серебряного» возраста, ведь они – наши лучшие учителя, опора и сила! Пока в Центре преимущественно женщины, ждем в эту яркую компанию и представителей сильного пола, — подчеркивает глава администрации.

В открытии центра приняли участие депутаты Государственного Совета Республики Крым Жанна Кислица и Жанна Хуторенко.

Развитие данного направления стало возможным, благодаря реализации национального проекта «Семья» и региональной программы «Активное долголетие в Республике Крым на 2025 -2030 годы». Цель проекта – улучшение качества жизни граждан старшего поколения, — говорит Жанна Кислица.

С первыми посетителями центра в дружеской атмосфере за чашкой чая встретился заместитель главы администрации города Ялта Ренард Кутковский.

Возраст – не помеха насыщенной жизни. Поэтому стараемся улучшить и разнообразить досуг нашего старшего поколения. Здесь вы можете реализовать свой потенциал, жить полноценной жизнью, общаться, получать новые знания и делиться опытом. Это прекрасная инициатива, — отмечает Ренард Кутковский.

Отдельные слова благодарности за инициативность и неравнодушие были выражены директору Центра социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов г. Ялты Анне Войновской.

Праздничное настроение участникам мероприятия подарили дуэт вокального ансамбля «Три криницы» и дуэт бардовской песни.

В ходе мероприятия была презентована работа новой акустической системы караоке. Завораживающее дефиле «Зимняя коллекция» представили участницы клуба Дом моды «Стиль».

Присоединиться к участникам «Активного долголетия» можно с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00. Посещение – бесплатное. Запись по тел.: +7(3654)39-79-10.

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта