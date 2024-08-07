В Ялте приводят в порядок отдалённые районы и восстанавливают цветники

Янина Павленко также отметила, что начинается комплексная уборка в благоустроенных зелёных зонах микрорайонов — первыми стали сквер Батурина, а также сквер Данилевского, где для жителей подготовили сюрприз – впервые высадили там цветы.

А в центре Ялты восстанавливаем цветники после аномальной жары и заодно обновляем их ко Дню города. Всего к выходным в планах высадить 6 тысяч цветов. На площади Советской добавили новых красок, на набережной привели в порядок солеустойчивые цветники из многолетников. И, конечно, специалисты «Зеленстроя» уже начали разрабатывать эскизный проект осеннего оформления – его сможем оценить в октябре, — добавила глава администрации Ялты.

Также Янина Павленко посетила промзону в районе улицы Дарсановской, где с прошлой недели ведётся генеральная уборка и пообщалась с теми, кто наводит там порядок.

Благодарю наших дворников, которые ежедневно наводят порядок в муниципалитете, и призываю всех беречь чистоту, — заключила глава администрации Ялты.

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта