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В Ялте приводят в порядок отдалённые районы и восстанавливают цветники

В Ялте приводят в порядок отдалённые районы и восстанавливают цветники

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:16 07.08.2024

По итогам рабочих выездов в отделённые районы муниципалитета глава администрации Ялты дала ряд поручений.

Трудовую неделю традиционно начала с обхода территорий, в том числе отдалённых уголков. Выехала в Парковое — очень привлекательное туристическое место, любимое также и жителями Севастополя. Нагрузка колоссальная, с большим сожалением вынуждена констатировать совершено неудовлетворительное санитарное состояние поселка, — сообщила глава администрации Ялты. 

Одна из причин — поломка машины «Альфатера», из-за чего контейнерные площадки находятся в ненадлежащем состоянии — в кратчайшие сроки всё должно быть исправлено и дополнительно начальнику ДЖКХ поручено усилить уборку и подбор мусора.

Янина Павленко также отметила, что начинается комплексная уборка в благоустроенных зелёных зонах микрорайонов — первыми стали сквер Батурина, а также сквер Данилевского, где для жителей подготовили сюрприз – впервые высадили там цветы.

А в центре Ялты восстанавливаем цветники после аномальной жары и заодно обновляем их ко Дню города. Всего к выходным в планах высадить 6 тысяч цветов. На площади Советской добавили новых красок, на набережной привели в порядок солеустойчивые цветники из многолетников. И, конечно, специалисты «Зеленстроя» уже начали разрабатывать эскизный проект осеннего оформления – его сможем оценить в октябре, — добавила глава администрации Ялты.

Также Янина Павленко посетила промзону в районе улицы Дарсановской, где с прошлой недели ведётся генеральная уборка и пообщалась с теми, кто наводит  там порядок.

Благодарю наших дворников, которые ежедневно наводят порядок в муниципалитете, и призываю всех беречь чистоту, — заключила глава администрации Ялты. 

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источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта

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