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В Ялте приводят в порядок захоронения воинов

В Ялте приводят в порядок захоронения воинов

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 21:45 10.04.2022

В частности, в порядок захоронения воинов приводят на старом Ливадийском кладбище. Первые захоронения здесь датированы XIX веком, а последние — 1949 годом.

Площадь кладбища — полтора гектара, и около 30% этой  территории занимают воинские захоронения, — сообщил директор МБУ «Ритуал» Владимир Блажнов.

Активное участие в наведении порядка приняли студенты под руководством  директора МБУ «Городской подростково-молодежный центр», депутата Ялтинского городского совета Елены Кирилловой (Надель). Присоединились к уборке и подопечные НКО «Переправа» вместе с председателем организации Юрием Шуриновым, а также неравнодушные ялтинцы.

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В Ялте приводят в порядок захоронения воинов В Ялте приводят в порядок захоронения воинов В Ялте приводят в порядок захоронения воинов В Ялте приводят в порядок захоронения воинов

Массовый студенческий десант — со всех городов Крыма — буквально за один день очистил всю территорию старого Ливадийского кладбища, покрасил, отремонтировал и привел в порядок воинские захоронения, — рассказала глава администрации города Янина Павленко. 

Источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта


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