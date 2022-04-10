В Ялте приводят в порядок захоронения воинов

В частности, в порядок захоронения воинов приводят на старом Ливадийском кладбище. Первые захоронения здесь датированы XIX веком, а последние — 1949 годом.

Площадь кладбища — полтора гектара, и около 30% этой территории занимают воинские захоронения, — сообщил директор МБУ «Ритуал» Владимир Блажнов.

Активное участие в наведении порядка приняли студенты под руководством директора МБУ «Городской подростково-молодежный центр», депутата Ялтинского городского совета Елены Кирилловой (Надель). Присоединились к уборке и подопечные НКО «Переправа» вместе с председателем организации Юрием Шуриновым, а также неравнодушные ялтинцы.

Массовый студенческий десант — со всех городов Крыма — буквально за один день очистил всю территорию старого Ливадийского кладбища, покрасил, отремонтировал и привел в порядок воинские захоронения, — рассказала глава администрации города Янина Павленко.

Источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта

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