В Ялте — приём документов на выплату компенсации на приобретение школьной и спортивной формы

Для назначения компенсации заявителем в срок с 1 августа до 1 ноября текущего года подается заявление по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку в орган труда и социальной защиты по месту жительства или месту пребывания получателя (далее — орган труда и социальной защиты), непосредственно либо через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг. Заявление может быть направлено в форме электронного документа с использованием государственной информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг Республики Крым».

К заявлению прилагаются следующие документы:

— копия паспорта или документа, удостоверяющего личность заявителя и подтверждающего его место жительства или место пребывания на территории Республики Крым;

— копия удостоверения многодетной семьи установленного образца, выданного исполнительным органом государственной власти Республики Крым в сфере образования;

— сведения о доходах всех членов семьи за три последних календарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления о назначении компенсации;

— реквизиты личного счета заявителя, открытого в кредитной организации (в случае перечисления компенсации на личный счет заявителя);

— документы, подтверждающие приобретение школьной формы: товарные чеки (с указанием наименования товара, его стоимости и печатью продавца) и (или) кассовые чеки; утвержденные бланки строгой отчетности, приравненные к кассовым чекам;

— справка с места учебы для лиц в возрасте от 18 до 23 лет, обучающихся по очной форме по основным общеобразовательным программам, профессиональным образовательным программам и (или) по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации или местных бюджетов (для включения в состав семьи при определении среднедушевого совокупного дохода семьи).

В случае передачи ребенка под опеку (попечительство) дополнительно предоставляется копия распоряжения (постановления) об установлении опеки (попечительства).

Документы прилагаются к заявлению в копиях с предъявлением подлинников для обозрения.

Компенсация предоставляется один раз в календарном году и не более одного раза в учебном году. Компенсация устанавливается в размере понесенных затрат на приобретение школьной формы (на каждого ребенка не более двух единиц каждого из предметов одежды), но не более 30 процентов величины прожиточного минимума для детей, установленного Советом министров Республики Крым на предыдущий финансовый год.

Право на социальную поддержку в виде материальной помощи на приобретение спортивной формы и спортивной обуви (далее — материальная помощь) имеют многодетные семьи, на каждого рожденного (усыновленного) ребенка, обучающегося в организации, осуществляющей образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам по очной форме обучения, расположенной на территории муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым.

Материальная помощь предоставляется одному из родителей (усыновителей) рожденного, усыновленного ребенка.

Материальная помощь устанавливается в размере понесенных затрат на приобретение спортивной формы и спортивной обуви (на каждого ребенка не более двух единиц каждого из предметов одежды), но не более 50 процентов величины прожиточного минимума для детей, установленного Советом министров Республики Крым на предыдущий финансовый год.

Для оказания социальной поддержки в виде материальной помощи на приобретение спортивной формы и спортивной обуви используются следующие понятия:

спортивная форма для девочек (девушек), мальчиков (юношей) — спортивный костюм, спортивные брюки (лосины, тайтсы, трико, штаны, шорты), спортивная куртка (ветровка, олимпийка, свитшот, толстовка, худи), спортивная кофта (водолазка, футболка, футболка поло, рашгард, майка, топ);

спортивная обувь для девочек (девушек), мальчиков (юношей) — это кеды, кроссовки (слипоны), бутсы, чешки.

Для назначения материальной помощи заявителем в срок с 1 августа по 25 ноября текущего года включительно подается заявление по форме.

К заявлению прилагаются следующие документы:

— копия документа, удостоверяющего личность заявителя (паспорт или иной документ удостоверяющий личность гражданина);

— копии документов, удостоверяющих личность и подтверждающих полномочия представителя;

— копии свидетельств о рождении детей в возрасте до 14 лет;

— копии документов удостоверяющих личность детей, достигших возраста 14 лет;

— копия удостоверения многодетной семьи установленного образца, выданного исполнительным органом государственной власти Республики Крым в сфере образования (в случае отсутствия соответствующих сведений в распоряжении Департамента);

— документы, подтверждающие приобретение спортивной формы и спортивной обуви: товарные чеки (с указанием наименования товара, его стоимости и печатью продавца) и (или) кассовые чеки (в том числе, полученные с использованием электронных носителей); утвержденные бланки строгой отчетности, приравненные к кассовым чекам.

Документы предоставляются с предъявлением подлинника для обозрения.

По вопросам предоставления компенсации и материальной помощи обращаться в отдел материнства и детства Департамента социальной политики Администрации города Ялта Республики Крым по адресу: г. Ялта, ул. Московская,45, понедельник, вторник, четверг — с 09-00 до 18-00, перерыв с 13-00 до 14-00.

Консультации по телефонам: +7(978)9028932; +7(978)9028929

источник: Ялтинский центр социальных служб для семьи, детей и молодёжи