В Ялте продолжают фиксировать и устранять последствия непогоды

Погода постепенно стабилизируется — продолжаем фиксировать и устранять последствия осадков. С утра ведём обследование подпорных стен. Помимо той, что обрушилась на Садовой, ещё одна — на ЮБШ в районе Никиты (напротив креста). Пострадала хозпостройка, но в целом ситуация стабильна и находится на контроле «Крымавтодора». Для безопасности участок оградили.

Повреждения части стены в Никите лично осмотрел курирующий сферу ЖКХ заместитель главы администрации Ялты Юрий Журавлёв. Он также особое внимание уделил состоянию инженерных сооружений русла реки Водопадная в районе Пионерского парка.

Укрепительные сооружения в русле реки повреждены с двух сторон, есть просадка и подвижка грунта. Ждём вердикта противооползневого управления, других специалистов, прорабатываем варианты дальнейших действий. Стабилизировали ситуацию в Алупке, в Кореизе пытаемся вернуть бурный поток воды с улицы в ливнёвку. В других населённых пунктах также есть подтопления частных домовладений, подвалов, наносы на дорогах, — отмечает Юрий Журавлёв.

Он также уточнил, что в настоящее время службы города продолжают работу — бригады прочищают ливневки на проблемных участках, распиливают и вывозят упавшие деревья, расчищают наносы грунта с камнями — вручную и техникой.

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта