В Ялте продолжают подготовку к реконструкции овощного рынка

На 35 сотках прокладываются коммуникации (подвели канализацию, электричество, водоснабжение), заказан быстросборный павильон для вещевых и продуктовых рядов, залита бетонная площадка под мясные и рыбные павильоны. К их обустройству особые требования, обязательно должна быть ветлаборатория. Для удобства посетителей предусматриваем 2 входа – со стороны остановок Пятый квартал и Автовокзал (здесь восстанавливаем заброшенный мостик). Двигаемся бодрым темпом. Благодарю Федеральный центр за внимание к региону и содействие в реализации тех проектов, о которых ранее мы и не мечтали. Сделать ялтинский рынок, который очень любят и жители, и туристы, комфортным и современным – наша общая цель, — цитирует пресс-служба администрации Ялты Янину Павленко.
Также сенаторы от Крыма пообщались с предпринимателями, которые готовятся к переезду, который по их просьбе состоится после майских праздников.
Выполняем поручение Председателя Совета Федерации Валентины Ивановны Матвиенко. Жесткий парламентский контроль. Также строительство нового Центрального рынка в городе Ялта находится под личным контролем Главы Республики Крым Сергея Валерьевича Аксенова. Уверена, что только открытый диалог позволяет решать все задачи, направленные на благо крымчан, — заявила Ольга Ковитиди, подводя итоги рабочего визита.
источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта
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