Прямо сейчас:
Главная | Бизнес | В Ялте продолжают подготовку к реконструкции овощного рынка
актуально в республике
В Ялте продолжают подготовку к реконструкции овощного рынка
фото: пресс-служба администрации Ялты

В Ялте продолжают подготовку к реконструкции овощного рынка

Опубликовал: КрымPRESS в Бизнес 22:00 14.03.2024

С рабочим визитом объект посетили члены Совета Федерации Федерального Собрания РФ Ольга Ковитиди и Сергей Цеков.  Вместе с Главой муниципального образования городской округ Ялта – председателем Ялтинского городского совета Константином  Шимановским, главой администрации Ялты Яниной Павленко,  первым заместителем главы администрации Сергеем Банновым и собственником рынка Олегом Извековым они осмотрели участок, который готовится под временные ряды.

На 35 сотках прокладываются коммуникации (подвели канализацию, электричество, водоснабжение), заказан быстросборный павильон для вещевых и продуктовых рядов, залита бетонная площадка под мясные и рыбные павильоны. К их обустройству особые требования, обязательно должна быть ветлаборатория. Для удобства посетителей предусматриваем 2 входа – со стороны остановок Пятый квартал и Автовокзал (здесь восстанавливаем заброшенный мостик). Двигаемся бодрым темпом. Благодарю Федеральный центр за внимание к региону и содействие в реализации тех проектов, о которых ранее мы и не мечтали. Сделать ялтинский рынок, который очень любят и жители, и туристы, комфортным и современным – наша общая цель, — цитирует пресс-служба администрации Ялты Янину Павленко.

Также сенаторы от Крыма пообщались с предпринимателями, которые готовятся к переезду, который по их просьбе состоится после майских праздников.

Выполняем поручение Председателя Совета Федерации Валентины Ивановны Матвиенко.  Жесткий парламентский контроль. Также строительство нового Центрального рынка в городе Ялта находится под личным контролем Главы Республики Крым Сергея Валерьевича Аксенова.  Уверена, что только открытый диалог позволяет решать все задачи, направленные на благо крымчан, —  заявила Ольга Ковитиди, подводя итоги рабочего визита.

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта

Просмотры: 2 112

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: торговля в Крыму

Комментарии для сайта Cackle
торговля в Крыму
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.