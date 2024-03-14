В Ялте продолжают подготовку к реконструкции овощного рынка

На 35 сотках прокладываются коммуникации (подвели канализацию, электричество, водоснабжение), заказан быстросборный павильон для вещевых и продуктовых рядов, залита бетонная площадка под мясные и рыбные павильоны. К их обустройству особые требования, обязательно должна быть ветлаборатория. Для удобства посетителей предусматриваем 2 входа – со стороны остановок Пятый квартал и Автовокзал (здесь восстанавливаем заброшенный мостик). Двигаемся бодрым темпом. Благодарю Федеральный центр за внимание к региону и содействие в реализации тех проектов, о которых ранее мы и не мечтали. Сделать ялтинский рынок, который очень любят и жители, и туристы, комфортным и современным – наша общая цель, — цитирует пресс-служба администрации Ялты Янину Павленко.