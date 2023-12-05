В Ялте продолжают разбираться с последствиями непогоды — фиксируют повреждения

Специалисты в Ялте фиксируют повреждения инфраструктурных объектов, а специальная комиссия отрабатывает заявления граждан о повреждении либо утрате их имущества.
Продолжаем фиксировать повреждения и считать ущерб от ЧС 25-27 ноября, нанесенные инфраструктуре. Предварительно, серьезно повреждены 30 процентов берегоукрепительных сооружений — свыше 3-х километров. Плюс пострадали 29 подпорных стен, 16 лестниц, 13 дорог,- цитирует пресс-служба главу администрации Ялты Янину Павленко.
Специалисты подчёркивают, что эти данные могут измениться, поскольку подвижки грунта из-за обильных осадков продолжаются – мониторинг ведётся на постоянной основе. Параллельно ведётся работа по отработке обращений граждан — для этого создана специальная комиссия.
В первую очередь, согласно Постановлению Совета министров №367 в редакции от 5 июля этого года, при нарушении жизнедеятельности гражданам положена единовременная выплата в 10 тысяч рублей. В Ялте такая выплата положена жильцам нескольких домов, где электричества непрерывно не было более суток. Тем, у кого свет «мигал», включался-выключался, компенсация не выплачивается, — отмечает глава администрации Ялты.
Также, по словам Янины Павленко, выплата положена гражданам, чьё имущество полностью или частично утрачено.
Речь идёт об утрате либо повреждении имущества первой необходимости – холодильники, микроволновки, стулья, кровати и прочее. За частичную утрату положено 50 тысяч, за полное – 100 тысяч, — поясняет глава администрации Ялты.
Выплаты будут осуществлены только в случае, если имущество, действительно пострадало, что должно быть зафиксировано созданной при администрации Ялты комиссией.
По словам Янины Павленко, по каждому заявлению выезжают три члена данной комиссии — только в понедельник отработано свыше сотни адресов, и ни по одному из них фактов повреждения либо утраты имущества не подтвердилось.
Бизнес и авто под компенсации также не попадают, так как должны были быть застрахованы, — говорит Янина Павленко.
С Постановлением Совета министров Крыма № 3667 (в редакции от 5 июля 2023 года) можно ознакомиться здесь: https://rk.gov.ru/documents/8802ce07-d20d-48bc-bd71-8b5b03ce5828
Подробная информация о компенсационных выплатах здесь:
https://dsp-yalta.ru/news/104115855
Также в рабочие дни можно проконсультироваться в Департаменте соцполитики: по телефону +7 (3654) 34-40-61, либо писать на электронную почту: dsp@yalta.rk.gov.ru
источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта
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