В Ялте продолжают разбираться с последствиями непогоды — фиксируют повреждения

Также, по словам Янины Павленко, выплата положена гражданам, чьё имущество полностью или частично утрачено.

Речь идёт об утрате либо повреждении имущества первой необходимости – холодильники, микроволновки, стулья, кровати и прочее. За частичную утрату положено 50 тысяч, за полное – 100 тысяч, — поясняет глава администрации Ялты.

Выплаты будут осуществлены только в случае, если имущество, действительно пострадало, что должно быть зафиксировано созданной при администрации Ялты комиссией.

По словам Янины Павленко, по каждому заявлению выезжают три члена данной комиссии — только в понедельник отработано свыше сотни адресов, и ни по одному из них фактов повреждения либо утраты имущества не подтвердилось.

Бизнес и авто под компенсации также не попадают, так как должны были быть застрахованы, — говорит Янина Павленко.

С Постановлением Совета министров Крыма № 3667 (в редакции от 5 июля 2023 года) можно ознакомиться здесь: https://rk.gov.ru/documents/8802ce07-d20d-48bc-bd71-8b5b03ce5828

Подробная информация о компенсационных выплатах здесь:

https://dsp-yalta.ru/news/104115855

Также в рабочие дни можно проконсультироваться в Департаменте соцполитики: по телефону +7 (3654) 34-40-61, либо писать на электронную почту: dsp@yalta.rk.gov.ru

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта