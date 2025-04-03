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В Ялте продолжают разбираться с проблемами МКД
фото: пресс-служба администрации Ялты

В Ялте продолжают разбираться с проблемами МКД

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 15:39 03.04.2025

Глава администрации Ялты Янина Павленко пообщалась с жителями ул. Крупская.  К обходу также присоединились депутат Ялтинского городского совета Владимир Добровольский и руководитель «РЭО-1» Игорь Тощук.

За каждым многоквартирным домом региона, напомню, закреплены ответственные – я, мои заместители, руководители структурных подразделений. Основную проблематику знаем, выявляем новые направления – вникаем в суть, ищем решения. Отдельное внимание – благоустройству и сансостоянию. С жителями всегда на связи, именно они указывают на то, что должно быть под контролем, — цитирует пресс-служба Янину Павленко.

Обходы продолжатся. Кроме того, по поручению Главы Республики Сергея Аксенова 2 апреля в Администрации будет проведено большое собрание с представителями Жилищной инспекции РК, Фонда капитального ремонта, ресурсоснабжающих организаций, старшими домов и активными ялтинцами. Начало в 16:00, регистрация с 15:30, при себе иметь паспорт.

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источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта

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