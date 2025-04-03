В Ялте продолжают разбираться с проблемами МКД

Обходы продолжатся. Кроме того, по поручению Главы Республики Сергея Аксенова 2 апреля в Администрации будет проведено большое собрание с представителями Жилищной инспекции РК, Фонда капитального ремонта, ресурсоснабжающих организаций, старшими домов и активными ялтинцами. Начало в 16:00, регистрация с 15:30, при себе иметь паспорт.

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта