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В Ялте — профилактические визиты по выявлению теневой заработной платы
фото: пресс-служба администрации Ялты

В Ялте — профилактические визиты по выявлению теневой заработной платы

Опубликовал: КрымPRESS в Бизнес 21:19 30.05.2024

По информации главы администрации Янины Павленко, в состав рабочей группы, проводящей профилактические рейды, вошли специалисты департаментов экономического развития и мунконтроля, федеральной налоговой службы и сотрудник полиции. В «Конфетти» пообщались с владельцами и персоналом десяти торговых площадей, где реализуется одежда, обувь, спортснаряжение, посуда, косметика.

На местах смотрят  «уголок покупателя», наличие трудовых договоров, информируют о преимуществах официального трудоустройства и подводных камнях неофициального с серой зарплатой. Были выявлены неоформленные сотрудники, двое из которых оказались и вовсе гражданами других стран без регистрации. Несколько предпринимателей взяты «на карандаш» — пригласим в администрацию на заседание межведомственной комиссии по вопросам трудовых отношений, — цитирует пресс-служба Янину Павленко. 

Если работодатель не оформляет с вами трудовой договор, выплачивает зарплату «в конвертах» можно  обратиться в  администрацию: +7 (978) 538 86 30 (с 9-30 до 13-00 и с 14-00 до 17-00 кроме субботы и воскресенья),  kanc.admin@yalta.rk.gov.ru

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источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта

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