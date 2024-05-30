В Ялте — профилактические визиты по выявлению теневой заработной платы

Если работодатель не оформляет с вами трудовой договор, выплачивает зарплату «в конвертах» можно обратиться в администрацию: +7 (978) 538 86 30 (с 9-30 до 13-00 и с 14-00 до 17-00 кроме субботы и воскресенья), kanc.admin@yalta.rk.gov.ru

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта