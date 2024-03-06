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В Ялте проходит Донорская акция «Весна. Спасибо за любовь»

В Ялте проходит Донорская акция «Весна. Спасибо за любовь»

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 20:44 06.03.2024

В честь Международного женского дня в Ялте в филиале ГБУЗ РК «Центр крови» проходит донорская акция «Весна. Спасибо за любовь». Организаторами мероприятия традиционно выступают: ГБУЗ РК «Центр крови», Управление культуры Администрации города Ялта, Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Ялтинская централизованная клубная система» и социальный партнёр акции Mriya Resort.

Целью акции является привлечь внимание к донорству, пополнение неснижаемого запаса крови и поощрить доноров. В эти дни доноры –женщины сдавая кровь, могут принять участие в лотереи от социального партнёра акции Mriya Resort. Один из лучших отелей Крыма дарит впечатления и радостные моменты и подготовил 3 подарочных семейных сертификата на дневное пребывание на курорте на четыре человека. Условия участия в лотерее просты. Для этого необходимо сдать кровь, и заполнить участие, указав   фамилию, имя и номер телефона.  Три счастливчика будут выбраны 12 марта в 12 часов.

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Присоединиться к мероприятию и добровольно сдать кровь на станции переливания (филиал ГБУЗ РК «Центр крови») по адресу:

  • г. Ялта, ул. Свердлова, д.14, могут все желающие. При себе необходимо иметь паспорт гражданина Российской Федерации и СНИЛС. Возраст доноров – от 18 лет. Телефоны для справок: +7-978-917-20-21; 23-50-95; 23-50-28.

Помните, что 7 марта центр крови работает с 8 утра и до 12 дня.

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С тегами: здравоохранение Крыма

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