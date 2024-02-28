В Ялте прокуратура направила в суд уголовное дело о ДТП, в результате которого погиб человек

В Ялте прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 44-летнего жителя города Анапа. Он обвиняется по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения).

По версии следствия, в декабре прошлого года мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, стал управлять автомобилем «Шкода Октавиа». Двигаясь по автодороге «Ялта – Севастополь» обвиняемый выехал на полосу предназначенную для встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Фольксваген Гольф». В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля «Фольксваген Гольф» от полученных травм скончался на месте происшествия, а его пассажиру причинен тяжкий вред здоровью, — сообщили в прокуратуре Крыма.

Об этом ДТП – в нашей публикации.

С утвержденным обвинительным заключением уголовное дело направлено в Ялтинский городской суд для рассмотрения по существу. Наказание виновнику смертельного ДТП грозит суровое – от 5 до 12 лет лишения свободы.