В Ялте прокуратура направила в суд уголовное дело о хищении у граждан более 4 миллиона рублей

В Ялте прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Он обвиняется по чч. 2, 3, 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). По версии следствия, обвиняемый в период с 2021 года по 2022 год получал от потерпевших денежные средства за выполнение строительных и отделочных работ в квартирах, не имея намерений выполнять взятые на себя обязательства.

Действиями мужчины 6 потерпевшим причинен ущерб на общую сумму более 4 млн. рублей. Незаконные действия обвиняемого выявлены и пресечены сотрудниками органов внутренних дел, — отметили в прокуратуре.

Уголовное дело направлено в Ялтинский городской суд для рассмотрения по существу.