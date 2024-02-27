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В Ялте прокуратура направила в суд уголовное дело о нетрезвом вождении
Скриншот: ВК

В Ялте прокуратура направила в суд уголовное дело о нетрезвом вождении

Опубликовал: CrimeaPRESS в Прокуратура Крыма и Севастополя 12:32 27.02.2024

В Ялте утвержден обвинительный акт по уголовному делу в отношении жителя Воронежской области. Он обвиняется по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения лицом, привлеченным к административной ответственности за аналогичное деяние).

По версии органов предварительного расследования, обвиняемый, будучи подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, надлежащих выводов для себя не сделал и в январе текущего года вновь после употребления алкоголя стал управлять транспортным средством.

Двигаясь на автомобиле «Джили» по автодороге «Граница с Херсонской областью – Симферополь – Алушта – Ялта» мужчина грубо нарушил правила дорожного движения, остановив машину на проезжей части и выйдя из салона на обочину. Нарушение было зафиксировано посредством видеосъемки иными участниками дорожного движения. Незаконные действия обвиняемого пресечены сотрудниками ДПС ГИБДД, — расказали подробности в прокуратуре.

С утвержденным обвинительным актом уголовное дело направлено в Ялтинский городской суд для рассмотрения по существу. Нерадивому автолюбителю грозит серьезное наказание (кроме потери водительских прав) – от крупного штрафа до 2 лет лишения свободы.

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