В Ялте прощаются с Тамарой Чистяковой — Почётным гражданином города

Уроженка Запорожской области, в Великую Отечественную войну она трудилась в шахте, позже – служила в армии, охраняла склады. Великую Победу встретила в поверженной Германии, после была санитаркой в госпиталях и санаториях. Была награждена орденом Отечественной войны II степени, а за работу в мирное время удостоена звания «Ветеран труда». В 2025-м году Тамара Фёдоровна Чистякова была удостоена звания Почётный гражданин города Ялта.

Судьба Тамары Фёдоровны для каждого из нас – пример стойкости, трудолюбия и искренней любви к Отчизне. Выражаем искренние соболезнования родным и близким Тамары Фёдоровны Чистяковой. Память о ней навсегда останется в сердцах ялтинцев, — отмечают в Ялтинском городском совете, Администрации города Ялта.