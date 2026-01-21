В Ялте прощаются с Тамарой Чистяковой — Почётным гражданином города

На 101 году ушла из жизни ветеран Великой Отечественной войны, Почётный гражданин города Ялта Тамара Фёдоровна Чистякова.
Уроженка Запорожской области, в Великую Отечественную войну она трудилась в шахте, позже – служила в армии, охраняла склады. Великую Победу встретила в поверженной Германии, после была санитаркой в госпиталях и санаториях. Была награждена орденом Отечественной войны II степени, а за работу в мирное время удостоена звания «Ветеран труда». В 2025-м году Тамара Фёдоровна Чистякова была удостоена звания Почётный гражданин города Ялта.
Судьба Тамары Фёдоровны для каждого из нас – пример стойкости, трудолюбия и искренней любви к Отчизне. Выражаем искренние соболезнования родным и близким Тамары Фёдоровны Чистяковой. Память о ней навсегда останется в сердцах ялтинцев, — отмечают в Ялтинском городском совете, Администрации города Ялта.
