Прямо сейчас:
Главная | Жизнь в Республике | Люди в Крыму | В Ялте прощаются с Тамарой Чистяковой — Почётным гражданином города
Новости Республики
В Ялте прощаются с Тамарой Чистяковой - Почётным гражданином города
источник фото: пресс-служба администрации Ялты

В Ялте прощаются с Тамарой Чистяковой — Почётным гражданином города

Опубликовал: КрымPRESS в Люди в Крыму 11:52 21.01.2026

На 101 году ушла из жизни ветеран Великой Отечественной войны, Почётный гражданин города Ялта Тамара Фёдоровна Чистякова.

Уроженка Запорожской области, в Великую Отечественную войну она трудилась в шахте, позже – служила в армии, охраняла склады. Великую Победу встретила в поверженной Германии, после была санитаркой в госпиталях и санаториях. Была награждена орденом Отечественной войны II степени, а за работу в мирное время удостоена звания «Ветеран труда». В 2025-м году Тамара Фёдоровна Чистякова была удостоена звания Почётный гражданин города Ялта.

Судьба Тамары Фёдоровны для каждого из нас – пример стойкости, трудолюбия и искренней любви к Отчизне.  Выражаем искренние соболезнования родным и близким Тамары Фёдоровны Чистяковой. Память о ней навсегда останется в сердцах ялтинцев, — отмечают в Ялтинском городском совете, Администрации города Ялта. 

Просмотры: 2 117

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.