В преддверии Дня Героев Отечества в Ялте прошла Донорская акция «Герои России моей».

Самое активное участие в акции приняли: сотрудники ФГКУ «Санаторий Следственного комитета Российской Федерации «Родина», военнослужащие войсковой части 6919 Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации. Всего в этот день сдали кровь 30 человек, тем самым пополнив стратегически важный, а для некоторых людей жизненно необходимый запас крови. Часть крови в случае необходимости передадут в военные госпитали для нужд СВО.

По информации МБУК «Ялтинская централизованная клубная система»