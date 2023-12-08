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В Ялте прошла Донорская акция «Герои России моей»

В Ялте прошла Донорская акция «Герои России моей»

Опубликовал: КрымPRESS в Здравоохранение Крыма 18:28 08.12.2023

В преддверии Дня Героев Отечества в Ялте прошла Донорская акция «Герои России моей».

Самое активное участие в акции приняли: сотрудники ФГКУ «Санаторий Следственного комитета Российской Федерации «Родина», военнослужащие войсковой части 6919 Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации. Всего в этот день сдали кровь 30 человек, тем самым пополнив стратегически важный, а для некоторых людей жизненно необходимый запас крови. Часть крови в случае необходимости передадут в военные госпитали для нужд СВО.

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В Ялте прошла Донорская акция "Герои России моей" В Ялте прошла Донорская акция "Герои России моей" В Ялте прошла Донорская акция "Герои России моей" В Ялте прошла Донорская акция "Герои России моей" В Ялте прошла Донорская акция "Герои России моей"

По информации МБУК «Ялтинская централизованная клубная система»

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