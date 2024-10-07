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В Ялте прошёл уникальный фестиваль «Город Золотой»

В Ялте прошёл уникальный фестиваль «Город Золотой»

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 19:18 07.10.2024

Главным организатором фестиваля «Город Золотой» выступило управление культуры Администрации города и его подведомственные структурные подразделения.

Изначально фестиваль задумывался для поддержки молодых и начинающих художников Ялты, Республики Крым и других регионов страны — именно поэтому его центральными событиями стали масштабные вернисаж и пленэр под открытым небом, которые великолепно дополнили и старые двери, преображённые учениками известной художницы Елены Макеевой из Ялтинской детской художественной школы, в настоящие произведения искусства.  Посетила фестиваль Почётный гражданин Ялты, Заслуженный художник Крыма Элеонора Щеглова, которая вместе с другими известными живописцами оценивала работы участников пленэра на набережной, — сообщили в пресс-службе администрации Ялты. 

Масштабы фестиваля с каждым годом растут — он давно вышел за границы города Ялта. Различные мероприятия при содействии «МБУК» «Ялтинская централизованная система» проходят в посёлках ЮБК и городе Алупка. Расширилась и творческая составляющая: помимо художественных выставок и пленэров, фестиваль включал бесплатные познавательные пешеходные экскурсии, концерты, моноспектакли, мастер-классы, кинопоказы, лекции, викторины, спектакли под открытым небом и многое другое, а участие в нем приняли художники, музыканты, поэты, литераторы, краеведы умельцы народных промыслов и многие другие.

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В Ялте прошёл уникальный фестиваль «Город Золотой» В Ялте прошёл уникальный фестиваль «Город Золотой»

Абсолютно все посетители фестиваля могли не только окунуться в многообразие культуры, но и попробовать свои собственные силы в творчестве.

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта

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