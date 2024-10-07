В Ялте прошёл уникальный фестиваль «Город Золотой»

Масштабы фестиваля с каждым годом растут — он давно вышел за границы города Ялта. Различные мероприятия при содействии «МБУК» «Ялтинская централизованная система» проходят в посёлках ЮБК и городе Алупка. Расширилась и творческая составляющая: помимо художественных выставок и пленэров, фестиваль включал бесплатные познавательные пешеходные экскурсии, концерты, моноспектакли, мастер-классы, кинопоказы, лекции, викторины, спектакли под открытым небом и многое другое, а участие в нем приняли художники, музыканты, поэты, литераторы, краеведы умельцы народных промыслов и многие другие.

Абсолютно все посетители фестиваля могли не только окунуться в многообразие культуры, но и попробовать свои собственные силы в творчестве.

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта