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В Ялте простились с героем, павшим в ходе спецоперации на Украине

В Ялте простились с героем, павшим в ходе спецоперации на Украине

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:45 19.03.2022

В Ялте с воинскими почестями проводили в последний путь ефрейтора Илью Ерёмина, который героически сражался и погиб в бою в ходе спецоперации на Украине.

Илья учился в школе-лицее №9, окончил Ялтинский экономическо-технологический колледж по специальности мастер строительных отделочных работ. В 2019-м году проходил срочную службу, а летом 2021-го стал служить по контракту в в/ы 6919 Федеральной службы войск Национальной гвардии Российской Федерации, где стал начальником одного из подразделений. 9 декабря прошлого года, Илье Ерёмину исполнился 21 год… От администрации города, Ялтинского городского совета, всех ялтинцев приношу глубокие соболезнования родителям Ильи, его друзьям, близким, всем, кто его знал. Скорбим вместе с вами, — обратилась глава администрации Ялты Янина Павленко.

Он исполнил свой воинский долг до конца… Память о нём навсегда останется в сердцах крымчан.

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В Ялте простились с героем, павшим в ходе спецоперации на Украине


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