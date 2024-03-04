В Ялте провели общегородской субботник

Традиционно в субботнике приняли участие Глава муниципального образования городской округ Ялта– председатель Ялтинского городского совета Константин Шимановский, глава администрации Ялты Янина Павленко, депутаты, сотрудники Администрации, учреждений образования, культуры и досуга, спортивных школ, общественники и молодежь.
Вскопали клумбы перед высадкой растений и сгребли сухую листву. Март –самое подходящее время для старта весенних субботников. Совсем скоро клумбы города украсят цветущие тюльпаны, нарциссы, гиацинты и много других прекрасных цветов. Вместе мы совершили очень полезное дело, потрудившись на славу. Присоединяйтесь к нам и наводите порядок на улицах и придомовых территориях нашего замечательного города Счастья, — обратился к ялтинцам Константин Шимановский.
Большой группой приводили в порядок участок на Сеченова, который готовится под благоустройство в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» (нац.проект «Жильё и городская среда»).
Благодарю тысячи ялтинцев, которые вышли сегодня на первый в этом году субботник. Параллельно пообщалась с местными жителями — обсудили детали проекта, понимаем, что нужна корректировка. Например, по их просьбам убираем скейт-площадку (шумно для спального района). Думаем над вариантом размещения детской, — отмечает глава администрации Ялты Янина Павленко.
Также там приступили к разбору незаконных палисадников — этим занимается подрядчик и демонтажная команда «Зеленстроя». Задача, отмечают в администрации Ялты — очистить муниципальную землю до конца недели и полностью подготовить участок под благоустройство.
источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта
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