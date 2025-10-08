В Ялте пытаются решать проблемы жильцов форосского общежития «Луч»

Департамент ЖКХ и Водоканал уже отработали вопрос — течь устранена.

Но таких ситуаций быть не должно. Люди в полной мере оплачивают услуги (здесь стоимость 1 кв. м – 25 рублей). И получать их также должны в полной мере. Поэтому на 17 октября уже назначено собрание – для избрания иной управляющей организации, чтобы отдать дом в надежные хозяйственные руки, — подчеркивает глава администрации.