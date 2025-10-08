В Ялте пытаются решать проблемы жильцов форосского общежития «Луч»

Глава администрации Ялты Янина Павленко отработала обращения граждан, связанных с проблемами общежития «Луч» в Форосе.
Была здесь ранее, напомню, здание – объект культурного наследия, его основные элементы защищены законом об охране культнаследия. Не так давно сделали небольшой ремонт, за что жители очень благодарны, но проблемные вопросы ещё остались – они недовольны работой управляющей компании. Так, в подвале долгое время текла вода, источник определить не могли, а управляющая компания просто абстрагировалась, — цитирует пресс-служба администрации Ялты Янину Павленко.
Департамент ЖКХ и Водоканал уже отработали вопрос — течь устранена.
Но таких ситуаций быть не должно. Люди в полной мере оплачивают услуги (здесь стоимость 1 кв. м – 25 рублей). И получать их также должны в полной мере. Поэтому на 17 октября уже назначено собрание – для избрания иной управляющей организации, чтобы отдать дом в надежные хозяйственные руки, — подчеркивает глава администрации.
Янина Павленко напоминает ялтинцам, которые живут в многоквартирных домах, что управление общим имуществом относится к компетенции общего собрания. Его решением жильцы праве выбрать любую УК. Полный список по ссылке: https://yalta.rk.gov.ru/documents/43d0bb0a-01ff-4150-aa4d-8409596f85f1.
источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта
