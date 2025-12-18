В Ялте работал незаконный ёлочный базар

Прямо сейчас:
Новости Республики
фото: пресс-служба администрации Ялты

Несанкционированную продажу новогодних сосен предприниматель устроил на самовольно занятом участке на смотровой площадке ЮБШ.

Чем ближе праздник — тем больше нарушений и, соответственно, работы нашему муниципальному контролю. 50 новогодних сосен они переместили на ответственное хранение. У предпринимателя было две официальные точки в городе — организовал ещё одну, но нелегальную — на смотровой ЮБШ под стелой «Ялта», — сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко и уточнила, что на предпринимателя составлено два админпротокола — за незаконное занятие муниципальной территории и незаконную предпринимательскую деятельность.

В свою очередь, курирующий работу как департамента муниципального контроля, так и сферу торговли первый заместитель главы администрации Сергей Баннов уточнил, что на сами деревья документы есть, а дальнейшая судьба бизнесмена будет решена на ближайшем заседании админкомиссии — или предупреждение, или штраф.

Контроль в предпраздничные дни усилим – прошу предпринимателей строить взаимоотношения честно, — подчеркнул Сергей Баннов. 

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта

