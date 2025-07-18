В Ялте раскрыли серию краж

Первой потерпевшей оказалась 30-летняя сотрудница одного из городских караоке-клубов. Девушка рассказала, что неизвестный мужчина украл принадлежащий ей планшет. Сумма причиненного ущерба составила около 30 000 рублей.

Еще один заявитель – 47-летний местный житель, который в результате кражи лишился строительных инструментов. Со слов потерпевшего, его знакомый, имея свободный доступ к территории двора, похитил оставленные им перфоратор и шлифовальную машинку. Сумма ущерба превысила 18 000 рублей.

Полицейские незамедлительно приступили к выяснению обстоятельств произошедшего и установили, что к преступлениям причастен один человек. В результате оперативно-розыскных мероприятий оперативники в кратчайшие сроки задержали ранее судимого 40-летнего алуштинца. Злоумышленник намеренно зашел в караоке-клуб с целью совершить кражу. Дойдя до барной стойки, он заметил лежащий планшет, после чего незаметно взял его и поспешил к выходу. Аналогичную цель он преследовал и во втором случае. Убедившись в том, что останется незамеченным, проник во двор частного домовладения своего знакомого и вынес электроинструменты. Злоумышленник сознался в содеянном. Планшет он продал через магазин сотовой связи, а инструменты сбыл незнакомцу. Полученные денежные средства потратил на личные нужды, — сообщили в пресс-службе МВД России в Крыму.

Следственными подразделениями УМВД России по г. Ялте возбуждены уголовные дела по ч. 1, 2 ст. 158 УК РФ (Кража).

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым