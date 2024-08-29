В пресечении деятельности фотографов-нелегалов, использующих животных, участвуют сотрудники департамента муниципального контроля, правоохранители и сотрудники ФГБУ «Заповедный Крым».
Продолжаем нелёгкую, но очень важную борьбу с фотографами-живодёрами. Накануне наш мунконтроль вместе с правоохранителями и сотрудниками «Заповедного Крыма» освободили из коммерческого рабства краснокнижного степного орла. Выпускать таких птиц на волю, к сожалению, нельзя – они разучились добывать пищу самостоятельно. Для каждого ищем новый дом. Как правило, это мини-зоопарки, — сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко и добавила, что недавно под опекой специалистов оказались изъятые и также редкие орлан-белохвост и могильник.
Янина Павленко также отметила, что на всех нарушителей регулярно составляются админпротоколы с соответствующими штрафами, вопрос пресечения незаконного и негуманного бизнеса находится на контроле у высших надзорных органов. Она также призвала ялтинцев и гостей города не способствовать его развитию и не пользоваться услугами фотоживодёров.
Птицы, тем более редкие, точно не должны работать на человека, — подчеркивает глава администрации Ялты.
В свою очередь, курирующий борьбу с данным нелегальным бизнесом первый заместитель главы администрации Ялты Сергей Баннов сообщил, что проблема фотографов с животными в последнее время особо остро стоит на туристических объектах в Ялтинском горно-лесном заповеднике.
Провели по данной проблематике рабочее совещание с заместителем начальника полиции по охране общественного порядка Меметом Суйиновым, руководителем ФГБУ «Заповедный Крым» Артуром Мурзахановым и руководителем Департамента муниципального контроля Александром Галибой. С новыми наработками — продолжаем рейды, проводим их регулярно, на всех нарушителей составляются админпротоколы с последующими штрафами, — сообщил Сергей Баннов.
Он также поблагодарил начальника УМВД России по г. Ялта Дмитрия Стрюкова, заместителя начальника полиции (по охране общественного порядка) Мемета Суйинова и руководителя ФГБУ «Заповедный Крым» Артура Мурзаханова за личное участие в этом вопросе и слаженную командную работу.
источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта
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