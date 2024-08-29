Прямо сейчас:
Главная | Актуально | В Ялте разбираются с фотографами-живодёрами
актуально в республике
В Ялте разбираются с фотографами-живодёрами
фото: пресс-служба администрации Ялты

В Ялте разбираются с фотографами-живодёрами

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:05 29.08.2024

В пресечении деятельности фотографов-нелегалов, использующих животных, участвуют сотрудники департамента муниципального контроля, правоохранители и сотрудники ФГБУ «Заповедный Крым».

Продолжаем нелёгкую, но очень важную борьбу с фотографами-живодёрами. Накануне наш мунконтроль вместе с правоохранителями и сотрудниками «Заповедного Крыма» освободили из коммерческого рабства краснокнижного степного орла. Выпускать таких птиц на волю, к сожалению, нельзя – они разучились добывать пищу самостоятельно. Для каждого ищем новый дом. Как правило, это мини-зоопарки, — сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко и добавила, что недавно под опекой специалистов оказались изъятые и также редкие орлан-белохвост и могильник.

Янина Павленко также отметила, что на всех нарушителей регулярно составляются админпротоколы с соответствующими штрафами, вопрос пресечения незаконного и негуманного бизнеса находится на контроле у высших надзорных органов. Она также призвала ялтинцев и гостей города не способствовать его развитию и не пользоваться услугами фотоживодёров.

Птицы, тем более редкие, точно не должны работать на человека, — подчеркивает глава администрации Ялты. 

В свою очередь, курирующий борьбу с данным нелегальным бизнесом первый заместитель главы администрации Ялты Сергей Баннов сообщил, что проблема фотографов с животными в последнее время особо остро стоит на туристических объектах в Ялтинском горно-лесном заповеднике.

Провели по данной проблематике рабочее совещание с заместителем начальника полиции по охране общественного порядка Меметом Суйиновым, руководителем ФГБУ «Заповедный Крым» Артуром Мурзахановым и руководителем Департамента муниципального контроля Александром Галибой.  С новыми наработками — продолжаем рейды, проводим их  регулярно, на всех нарушителей составляются админпротоколы с последующими штрафами, — сообщил Сергей Баннов.

Он также поблагодарил начальника УМВД России по г. Ялта Дмитрия Стрюкова, заместителя начальника полиции (по охране общественного порядка) Мемета Суйинова и руководителя ФГБУ «Заповедный Крым» Артура Мурзаханова за личное участие в этом вопросе и слаженную командную работу.

Узнайте больше:  Жители Крыма рассказали, куда планируют отправиться в отпуск осенью

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта

Просмотры: 5

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: животные в Крыму

Комментарии для сайта Cackle
животные в Крыму
Включайтесь в обсуждение:
<br>
реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.