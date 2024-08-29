Янина Павленко также отметила, что на всех нарушителей регулярно составляются админпротоколы с соответствующими штрафами, вопрос пресечения незаконного и негуманного бизнеса находится на контроле у высших надзорных органов. Она также призвала ялтинцев и гостей города не способствовать его развитию и не пользоваться услугами фотоживодёров.

Птицы, тем более редкие, точно не должны работать на человека, — подчеркивает глава администрации Ялты.

В свою очередь, курирующий борьбу с данным нелегальным бизнесом первый заместитель главы администрации Ялты Сергей Баннов сообщил, что проблема фотографов с животными в последнее время особо остро стоит на туристических объектах в Ялтинском горно-лесном заповеднике.

Провели по данной проблематике рабочее совещание с заместителем начальника полиции по охране общественного порядка Меметом Суйиновым, руководителем ФГБУ «Заповедный Крым» Артуром Мурзахановым и руководителем Департамента муниципального контроля Александром Галибой. С новыми наработками — продолжаем рейды, проводим их регулярно, на всех нарушителей составляются админпротоколы с последующими штрафами, — сообщил Сергей Баннов.

Он также поблагодарил начальника УМВД России по г. Ялта Дмитрия Стрюкова, заместителя начальника полиции (по охране общественного порядка) Мемета Суйинова и руководителя ФГБУ «Заповедный Крым» Артура Мурзаханова за личное участие в этом вопросе и слаженную командную работу.

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта