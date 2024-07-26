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В Ялте разбираются с незаконной торговлей
фото: пресс-служба администрации Ялты

В Ялте разбираются с незаконной торговлей

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:21 26.07.2024

Специалисты Департамента муниципального контроля проводят ежедневные рейды на набережной Ялты.  Как подчеркнула глава администрации Ялты Янина Павленко, в июле изъято и перемещено на ответственное хранение 17 мешков с незаконным товаром. Это текстильные и шерстяные изделия, цветы, альбомы, игральные карты, 2 дрифт-карта, 7 экскурсионных стендов и светящиеся воздушные шары – неизменная составляющая сезонных продаж. Специалисты муниципального контроля выходят на главную улицу города ежедневно. Упор – на вечер, когда стихийщики особо активны.

Друзья, на набережной законно работает 30 торговых объектов, 4 из них как раз реализуют сувенирно-праздничную продукцию, поэтому нет никой необходимости покупать товары с «пола». Предпринимателям, желающим легализовать свою деятельность, напоминаю, что стартовал электронный аукцион на право размещения НТО. С местами и правилами проведения можно ознакомиться по ссылке https://yalta.rk.gov.ru/documents/7351a5a0-f391-4adf-baa3-6de001678a71, — цитирует пресс-служба Янина Павленко. 

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта

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