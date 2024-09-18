В Ялте разбираются с работой общественного транспорта

Также на совещании обсуждали вопросы, которые чаще всего поднимают ялтинцы. Решено, что переднее место во всех маршрутных автобусах должно быть доступно для пассажиров. Водители не в праве его занимать для собственных нужд. Кроме того, на всех транспортных средствах должны быть размещены светящиеся цифры с номером маршрута, чтобы было видно в темноте.

Обратилась к ГИБДД с просьбой оказать содействие в открытии заваренного сейчас мостика в районе остановки Октябрь. Он и сейчас нужен ялтинцам, а с учетом планов по развитию района и строительства там в скором времени социального объекта, необходимость в нем возрастет в разы, — говорит глава администрации Ялты.

На выходе с согласования находится Проект организации дорожного движения, поэтому администрация вместе с депутатами и общественниками начнет работу с обращениями ялтинцев на эту тему.

Будем просить у Республики для Никиты третий троллейбус на автономном ходу. Сейчас их два, и, если один ломается, людям приходится долго ждать, — говорит Янина Павленко.

Кроме того, администрация инициирует судебный процесс по вопросам отмены права собственности на торговые объекты, которые расположены на некоторых остановках. На очищенных пространствах планируется устанавливать комфортные павильоны – их внешний вид разработает Департамент архитектуры.

Основываясь на данных Общественного совета, участники совещания обсудили работу каждого маршрута. Так, рассматривается возможность возвращения маршрутов №11 и №16. Также планируется увеличить время работы у №14 и №24. Детально будет проработан маршрут №100 – направление важное, он идет к Ливадийской больнице. На №115 сократится интервал движения.

В завершении совещания передали перевозчикам были переданы данные, на каких маршрутах водители хамят, где чаще всего не работают валидаторы, кто регулярно выбивается из графика. Все замечания проверят и примут меры.

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялты