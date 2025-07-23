В Ялте реконструируют автовокзал и благоустраивают общественные территории

В процессе реконструкции автовокзала возник ряд вопросов, требующих технически грамотных решений, – отметил Юрий Гоцанюк.

Он также добавил, что в ближайшее время Министерство транспорта Республики Крыма проведет выездное расширенное совещание для разработки необходимых мероприятий и решения проблемных вопросов.

Совместно с главой администрации города Ялты Яниной Павленко Председатель Правительства Крыма обошел несколько общественных и дворовых территорий. В частности, он сообщил о планах по укладке новой плитки в «Городском саду», которая будет гармонично вписываться в общий стиль центра города и набережной.

Необходимо усилить контроль за санитарным состоянием города-курорта, особое внимание уделить качеству уборки улиц и состоянию зеленых насаждений, – подчеркнул Гоцанюк.

Администрация Ялты планирует до конца 2025 года установить систему автоматического полива на более чем 10 тыс. кв. м зеленых насаждений. Работы охватят улицу Садовую, скверы на улице К. Маркса и рядом с цирком, общественную территорию на улице Сеченова и Милютинский парк в Алупке. Кроме того, в проект включен Городской сад с площадью полива свыше 2,5 тыс. кв. м.

Все эти меры направлены на повышение уровня комфорта и создание благоприятных условий для жизни и отдыха как жителей, так и гостей Ялты, – резюмировал Юрий Гоцанюк.

источник: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым