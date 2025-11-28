В Ялте ремонтируют Массандровский и Мисхорский парки-памятники

Она уточнила, что сейчас работы сосредоточены в верхней и средней зонах – до конца недели там планируют завершить укладку асфальтобетонного покрытия, там же (по геологическим соображениям) идёт переустройство ливневой канализации. Тяжёлая техника в основном используется для устройства «подушки» из щебня и подвоза грузов, а траншеи под кабели системы видеонаблюдения выполняются исключительно вручную. Часть дорожек вымощена плиткой, на другой – восстановят покрытие из мелкого отсева. Практически завершён монтаж системы наружного освещения с установкой светильников, а в перспективе в парке появится бесплатный Wi-Fi. Параллельно в парке регулярно проводится уборка, спил сухостоя, уход за растениями и черепашками – их становится все больше, в пруду даже сделан дополнительный островок.

В активной стадии и работы в ещё одном парке-памятнике — Мисхорском, который также находится в ведении Минприроды Крыма. По контракту работы должны завершиться осенью 2026 года, но подрядчик стремится закончить их досрочно. Общая стоимость ремонта с учётом фонтана (в рамках Госпрограммы социально-экономического развития Республики Крым) – 351 миллион рублей. Ждём открытия!, — отметила глава администрации Ялты Янина Павленко.

Она также напомнила, что процесс стартовал в апреле, на сегодняшний день работы выполнены 30-40% работ. В частности, смонтирован самый масштабный и дорогостоящий объект – цветомузыкальный сухой фонтан, который должен стать новой точкой притяжения Мисхорского парка. Ещё одной его «фишкой» станет наполнение парка «литературной» составляющей – с помощью специального стационарного автомата здесь можно будет бесплатно скачать книгу. Также как в Массандровском, на всей территории парка будет бесплатный Wi-Fi.

В настоящее время, рабочие продолжают перекладывать здесь подпорные стены и укладывать новые, готовят траншеи под коммуникации, а демонтированные старые бордюры аккуратно сложены и будут использованы для мощения некоторых дорожек.

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта