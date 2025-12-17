В Ялте ремонтируют пляж «Дельфин»

На пляже «Дельфин» берегоукрепительные сооружения восстанавливают за счет федерального бюджета после шторма века.
В активной стадии монолитные работы – буны укрепляют, обрабатывают специальным гидрофобным составом, который продлевает срок эксплуатации. А на основание волногасящих (вдольбереговых) стен наносят гидроизоляционный состав, который также позволит увеличить срок их службы, — цитирует пресс-служба администрации Главу Ялты Янину Павленко.
Уже весной подрядчик приступит к ремонту променадной части, установке ограждений, монтажу освещения. Конечно же, будут демонтированы все незаконные постройки.
Сейчас на объекте ежедневно трудится 14 человек, в работе 6 карт (2 санатория «Узбекистан»).
Темп хороший, подрядчик заверяет, что к сезону объект будет готов принимать жителей и гостей нашего региона. И, главное, будет надежным и красивым. Ждем!, — подвела итог выезда глава администрации Ялты.
источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта
С тегами: инфраструктура Крыма