Прямо сейчас:
Главная | Инфраструктура Крыма | В Ялте ремонтируют пляж «Дельфин»
Новости Республики
В Ялте ремонтируют пляж «Дельфин»
фото: пресс-служба администрации Ялты

В Ялте ремонтируют пляж «Дельфин»

Опубликовал: КрымPRESS в Инфраструктура Крыма 13:40 17.12.2025

На пляже «Дельфин» берегоукрепительные сооружения восстанавливают за счет федерального бюджета после шторма века.

В активной стадии монолитные работы – буны укрепляют, обрабатывают специальным гидрофобным составом, который продлевает срок эксплуатации. А на основание волногасящих (вдольбереговых) стен наносят гидроизоляционный состав, который также позволит увеличить срок их службы, — цитирует пресс-служба администрации Главу Ялты Янину Павленко.

Уже весной подрядчик приступит к ремонту променадной части, установке ограждений, монтажу освещения. Конечно же, будут демонтированы все незаконные постройки.

Узнайте больше:  В «старом городе» Симферополя завершают строительство канализации

Сейчас на объекте ежедневно трудится 14 человек, в работе 6 карт (2 санатория «Узбекистан»).

Темп хороший, подрядчик заверяет, что к сезону объект будет готов принимать жителей и гостей нашего региона. И, главное, будет надежным и красивым. Ждем!, — подвела итог выезда глава администрации Ялты.

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта

Просмотры: 10

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

Новости Крыма сегодня

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.