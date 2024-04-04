В Ялте ремонтируют старый тир. Задачу решают общественники и за собственные средства

В этом году тир станет частью локации в проекте «Дорогами Освободителей — Крым 2024», организатором которого является Региональное отделения ДОСААФ России Республики Крым, при поддержке Совета Министров Республики Крым и партнерских организаций.

Как и 80 лет назад, 16 апреля, слегка поврежденный, но «живой» тир встретит своих освободителей, только в этот раз это будут не солдаты и офицеры Советской Армии, освобождающие Ялту в 1944 году, а реконструкторы ПО «ЯлКИР» МО ДОСААФ России по МО ГО Ялта РК.

Ремонтные работы – покраску, озеленение прилегающей территории — общественники проводят за собственные средства.

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта