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В Ялте ремонтируют старый тир. Задачу решают общественники и за собственные средства

В Ялте ремонтируют старый тир. Задачу решают общественники и за собственные средства

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 14:25 04.04.2024

Оборонщики города приступили к косметическому ремонту пневматического тира ДОСААФ России, расположенного в Приморском парке им. Ю. Гагарина, который является ровесником создания ОСОАВИАХИМ-ДОСААФ в Крыму — 1939 г.

В этом году тир станет частью локации в проекте «Дорогами Освободителей — Крым 2024», организатором которого является Региональное отделения ДОСААФ России Республики Крым, при поддержке Совета Министров Республики Крым и партнерских организаций.

В Ялте ремонтируют старый тир. Задачу решают общественники и за собственные средства В Ялте ремонтируют старый тир. Задачу решают общественники и за собственные средства

Как и 80 лет назад, 16 апреля, слегка поврежденный, но «живой» тир встретит своих освободителей, только в этот раз это будут не солдаты и офицеры Советской Армии, освобождающие Ялту в 1944 году, а реконструкторы ПО «ЯлКИР» МО ДОСААФ России по МО ГО Ялта РК.

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Ремонтные работы – покраску,  озеленение прилегающей территории —  общественники проводят  за собственные средства.

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта

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