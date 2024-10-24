В Ялте решают, как примерно наказать водителя автобуса, грубо нарушившего ПДД

В Ялте сотрудники полиции привлекли к ответственности водителя, грубо нарушившего ПДД. Пользователи социальных сетей пожаловались на водителя, который грубо нарушил Правила дорожного движения, создавая опасность для участников дорожного движения. На видеозаписи, опубликованной очевидцами, в г. Ялта водитель автобуса пересек двойную сплошную линию разметки, совершив обгон с выездом на полосу, предназначенную для встречного движения.

В ходе проверки сотрудниками Госавтоинспекции Ялты установлена личность нарушителя. Им оказался 63-летний местный житель, в отношении которого был составлен административный материал по ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ «Выезд в нарушение ПДД на полосу, предназначенную для встречного движения, — сообщили в МВД по РК.

Максимальное наказание за данное нарушение предусматривает административный штраф в размере 5 тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок до шести месяцев.

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