В Ялте с 24 по 26 ноября — оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель»

С целью повышения уровня состояния безопасности дорожного движения, снижения смертности и профилактики совершения дорожно-транспортных происшествий с высокой тяжестью последствий, выявления и привлечения к ответственности водителей, являющихся злостными нарушителями, лиц управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения, в период с 24 по 26 ноября 2023 года на территории города Ялта пройдет оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель».

При проведении рейдов инспекторы ДПС наряду с обычным несением службы будут использовать так называемый метод «массовой проверки», суть которого заключается в том, чтобы на конкретном участке дороги за определенный промежуток времени проверить максимальное количество водителей, после чего переместиться в другие точки и повторить процедуру.

Госавтоинспекция напоминает водителям, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения, передачу управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения, а также за невыполнение водителем требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 30 000 рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет. За повторное совершение в течение года указанных выше правонарушений предусмотрена уголовная ответственность по ст. 264.1 УК Российской Федерации.

Уважаемые водители! Помните — человек, севший за руль в состоянии опьянения, представляет опасность для всех участников дорожного движения.

источник: пресс-служба администрации Ялты