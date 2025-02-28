В Ялте с 3 по 7 марта — донорская акция «Весна. Спасибо за любовь!»

Организаторами мероприятия традиционно выступают: ГБУЗ РК «Центр крови», Ялтинский городской совет, Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Ялтинская централизованная клубная система», а также социальный партнёр акции Mriya Resort.

Цель акции – привлечение внимания общественности к донорству, пополнение запасов донорской крови и ее компонентов, а также поощрение доноров. В эти дни женщины-доноры, сдавая кровь, автоматически примут участие в лотерее от социального партнёра акции Mriya Resort. Отель подготовил 5 подарочных семейных сертификатов на дневное пребывание на курорте. Условия участия в лотерее просты. Для этого необходимо сдать кровь и заполнить короткую заявку на участие, указав фамилию, имя и номер телефона. Пять победительниц будут выбраны по жребию 10 марта в 12 часов, — отмечают организаторы акции.

Напоминаем, что 7 марта «Центр крови» и его филиалы работают по сокращенному графику – с 8:00 до 12:00.

Присоединиться к мероприятию и добровольно сдать кровь на станции переливания (филиал ГБУЗ РК «Центр крови») по адресу: г. Ялта, ул. Свердлова, д.14, могут все желающие. При себе необходимо иметь паспорт гражданина Российской Федерации и СНИЛС. Возраст доноров – от 18 лет. Телефоны для справок: +7-978-917-20-21; 23-50-95; 23-50-28.

источник: по материалам координатора донорского движения Ялты Екатерины Дёминой