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В Ялте с перевозчиками заключат новые контракты
фото: пресс-служба администрации Ялты

В Ялте с перевозчиками заключат новые контракты

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 14:32 13.12.2023

По информации главы администрации Ялты Янины Павленко, была проведена большая подготовительная работа, основанная на анализе прошлых лет.

Так, на 5 единиц увеличиваем количество машин, обслуживающих 10 микрорайон – именно по этому направлению получали самое большое количество обращений. Объединяем дублирующие маршруты №15 и № 9, а также №144 и №103 с увеличением транспортных единиц. Естественно, учтем пассажиропоток летом на всех маршрутах и существенно усилимся, — цитирует пресс-служба Янину Павленко.

Параллельно разрабатывается маршрут в поселок Охотничье по многочисленным просьбам местных жителей.

Здесь зависим от дорожных работ, которые планируются на участке, однако к курортному сезону должны запустить, — отмечает глава администрации Ялты.

Ознакомиться со всеми маршрутами можно по ссылке https://vk.com/yaltaopts?w=wall-213408859_100. Там же в комментариях принимаются предложения, которые рассмотрят специалисты транспортного отдела.

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источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта

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