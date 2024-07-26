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В Ялте — сельскохозяйственные ярмарки
фото: пресс-служба администрации Ялты

В Ялте — сельскохозяйственные ярмарки

Опубликовал: КрымPRESS в Торговля в Крыму 14:28 26.07.2024

На сельскохозяйственных ярмарках в Ялте можно приобрести продукцию крымских и херсонских сельхозпроизводителей. Торговые площадки расположены:

в субботу, 27 июля:

  • Ялта – ул. Руданского, 3, ул. Игнатенко, 2, ул. Найденова, 16/2, ул. Блюхера, 40, Кривошты, 2, ул. Свердлова, 47-51 и ул. Свердлова, 69
  • Форос – ул. Космонавтов, 3 (центральный сквер)
  • Массандра – ул. Стахановская, 17, ул. Южнобережное шоссе, 11 и ул. Винодела Егорова, 22
  • Гурзуф – ул. 60 лет СССР, 18
  • Виноградное – ул. Южнобережное шоссе, 44
  • Гаспра – ул. Н. Тамарлы, 6/24
  • Отрадное – ул. Отрадная, 3

в воскресенье, 28 июля:

  • Ялта – ул. Кривошты, 2, ул. Свердлова, 47-51, ул. Халтурина, 33-35, ул. Найденова, 16/2 и ул. Ореховая, 32А
  • Алупка – ул. Ленина, 29
  • Краснокаменка – ул. Центральная, пятачок (конечная остановки маршрута №2)
  • Гурзуф – ул. Соловьева, 5, ул. Артековская, 12 и ул. 60 лет СССР, 18
  • Симеиз – ул. Советская, 46
  • Массандра – ул. Стахановская, 17 и ул. Южнобережное шоссе, 11
  • Гаспра – ул. Н. Тамарлы, 6/24
  • Даниловка – ул. Лесная, 7
  • Высокогорное – ул. Лесная, 12
  • Отрадное – ул. Отрадная, 3

в понедельник, 29 июля:

  • Ялта – ул. Блюхера, 40 и ул. Кривошты, 2
  • Гурзуф – ул. Артековская, 12

во вторник, 30 июля:

  • Ялта – ул. Суворовская, 15, ул. Грибоедова, 2 и ул. Свердлова, 69
  • Кореиз – ул. Севастопольское шоссе, 27
  • Гурзуф – ул. Артековская, 12

в среду, 31 июля:

  • Ялта – ул. Блюхера, 40 и ул. Найденова, 16/2
  • Форос – ул. Космонавтов, 3 (центральный сквер)
  • Массандра – ул. Южнобережное шоссе, 11
  • Виноградное – ул. Южнобережное шоссе, 44
  • Береговое – ул. Кипарисная, 39

Режим работы: с 07:00 до 16:00

источник: пресс-служба администрации Ялты

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