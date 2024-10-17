В Ялте — сельскохозяйственные ярмарки

В пятницу, 18 октября:

Ялта – ул. Грибоедова, 2, Свердлова, 69, ул. Кривошты, 2, ул. Ореховая, 32А, ул. Щорса, 20 и ул. Суворовская, 15

Массандра – ул. Стахановская, 17

Гурзуф – ул. Артековская, 12 и ул. 60 лет СССР, 18

Гаспра – пер. Парусный, 3А, ул. Алупкинское шоссе, 48, ул. Школьная, 19 и ул. Маратовская, 55

В субботу, 19 октября:

Ялта – ул. Руданского, 3, ул. Игнатенко, 2, ул. Найденова, 16/2, ул. Блюхера, 40, Кривошты, 2, ул. Свердлова, 47-51, ул. Свердлова, 69, ул. Щорса, 20 и ул. Жадановского, 3

Форос – ул. Космонавтов, 3 (центральный сквер)

Массандра – ул. Стахановская, 17, ул. Южнобережное шоссе, 11 и ул. Винодела Егорова, 22

Гурзуф – ул. 60 лет СССР, 18

Виноградное – ул. Южнобережное шоссе, 44

Гаспра – ул. Н. Тамарлы, 6/24, пер. Парусный, 3А, ул. Алупкинское шоссе, 48, ул. Школьная, 19 и ул. Маратовская, 55

Отрадное – ул. Отрадная, 3

В воскресенье, 20 октября:

Ялта – ул. Кривошты, 2, ул. Свердлова, 47-51, ул. Халтурина, 33-35, ул. Найденова, 16/2 и ул. Горького, 32

Алупка – ул. Ленина, 29

Краснокаменка – ул. Центральная, пятачок (конечная остановки маршрута №2)

Гурзуф – ул. Соловьева, 5, ул. Артековская, 12 и ул. 60 лет СССР, 18

Симеиз – ул. Советская, 46

Массандра – ул. Стахановская, 17 и ул. Южнобережное шоссе, 11

Гаспра – ул. Н. Тамарлы, 6/24, пер. Парусный, 3А, ул. Алупкинское шоссе, 48 и ул. Школьная, 19

Даниловка – ул. Лесная, 7

Высокогорное – ул. Лесная, 12

В понедельник, 21 октября:

Ялта – ул. Блюхера, 40 и ул. Кривошты, 2

Гурзуф – ул. Артековская, 12

Во вторник, 22 октября:

Ялта – ул. Суворовская, 15, ул. Грибоедова, 2 и ул. Свердлова, 69

Кореиз – ул. Севастопольское шоссе, 27

Гурзуф – ул. Артековская, 12

Гаспра – пер. Парусный, 3А, ул. Алупкинское шоссе, 48 и ул. Школьная, 19

В среду, 23 октября:

Ялта – ул. Блюхера, 40, ул. Найденова, 16/2 и ул. Жадановского, 3

Массандра – ул. Южнобережное шоссе, 11

Виноградное – ул. Южнобережное шоссе, 44

Береговое – ул. Кипарисная, 39

Форос – ул. Космонавтов, 3 (центральный сквер)

Ореанда – в районе домов №2, №5, №44-45, №18-32

источник: пресс-служба администрации Ялты