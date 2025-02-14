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В Ялте - сельскохозяйственные ярмарки

В Ялте — сельскохозяйственные ярмарки

Опубликовал: КрымPRESS в Торговля в Крыму 15:20 14.02.2025

Крымские и херсонские сельхозпроизводители на сельскохозяйственные ярмарки в Ялту привозят к 07:00 множество товаров: картошку, капусту, морковь, перец, кабачки, цитрусовые, яблоки, мясо, рыбу, сладости и мед. Ярмарки работают до 16:00.

В субботу, 15 февраля:

Ялта – ул. Суворовская, 14, Кривошты, 2, ул. Свердлова, 69

Форос – ул. Космонавтов, 3 (центральный сквер)

Массандра – ул. Стахановская, 17, ул. Южнобережное шоссе, 11 и ул. Винодела Егорова, 22

Гурзуф – ул. 60 лет СССР, 18

Гаспра – ул. Н. Тамарлы, 6/24, пер. Парусный, 3А, ул. Алупкинское шоссе, 48 и ул. Маратовская, 55

Ореанда – в районе домов №2, №5, №44-45, №18-32

Понизовка – ул. Приморская, 2

В воскресенье, 16 февраля:

Ялта – ул. Кривошты, 2, ул. Халтурина, 33-35 и ул. Горького, 32

Краснокаменка – ул. Центральная, пятачок (конечная остановки маршрута №2)

Гурзуф – ул. Соловьева, 5, ул. Артековская, 12 и ул. 60 лет СССР, 18

Симеиз – ул. Советская, 46

Массандра – ул. Стахановская, 17 и ул. Южнобережное шоссе, 11

Гаспра – ул. Н. Тамарлы, 6/24, пер. Парусный, 3А и ул. Алупкинское шоссе, 48

Высокогорное – ул. Лесная, 12

Кацивели – ул. Виткевича, 7

В понедельник, 17 февраля:

Ялта – ул. Кривошты, 2

Гурзуф – ул. Артековская, 12

Во вторник, 18 февраля:

Ялта – ул. Суворовская, 14, ул. Грибоедова, 2 и ул. Свердлова, 69

Кореиз – ул. Севастопольское шоссе, 27

Гурзуф – ул. Артековская, 12

Гаспра – пер. Парусный, 3А и ул. Алупкинское шоссе, 48

В среду, 19 февраля:

Массандра – ул. Южнобережное шоссе, 11

Виноградное – ул. Южнобережное шоссе, 44

Форос – ул. Космонавтов, 3 (центральный сквер)

В четверг, 20 февраля:

Ялта – ул. Суворовская, 14

В пятницу, 21 февраля:

Ялта – ул. Грибоедова, 2, Свердлова, 69, ул. Суворовская, 14, ул. Кривошты, 2, ул. Ореховая, 32А

Массандра – ул. Стахановская, 17

Гурзуф – ул. Артековская, 12 и ул. 60 лет СССР, 18

Гаспра – пер. Парусный, 3А, ул. Алупкинское шоссе, 48 и ул. Маратовская, 55

источник: пресс-служба администрации Ялты 

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