В Ялте — сельскохозяйственные ярмарки

Крымские и херсонские сельхозпроизводители на сельскохозяйственные ярмарки в Ялту привозят к 07:00 множество товаров: картошку, капусту, морковь, перец, кабачки, цитрусовые, яблоки, мясо, рыбу, сладости и мед. Ярмарки работают до 16:00.
В субботу, 15 февраля:
Ялта – ул. Суворовская, 14, Кривошты, 2, ул. Свердлова, 69
Форос – ул. Космонавтов, 3 (центральный сквер)
Массандра – ул. Стахановская, 17, ул. Южнобережное шоссе, 11 и ул. Винодела Егорова, 22
Гурзуф – ул. 60 лет СССР, 18
Гаспра – ул. Н. Тамарлы, 6/24, пер. Парусный, 3А, ул. Алупкинское шоссе, 48 и ул. Маратовская, 55
Ореанда – в районе домов №2, №5, №44-45, №18-32
Понизовка – ул. Приморская, 2
В воскресенье, 16 февраля:
Ялта – ул. Кривошты, 2, ул. Халтурина, 33-35 и ул. Горького, 32
Краснокаменка – ул. Центральная, пятачок (конечная остановки маршрута №2)
Гурзуф – ул. Соловьева, 5, ул. Артековская, 12 и ул. 60 лет СССР, 18
Симеиз – ул. Советская, 46
Массандра – ул. Стахановская, 17 и ул. Южнобережное шоссе, 11
Гаспра – ул. Н. Тамарлы, 6/24, пер. Парусный, 3А и ул. Алупкинское шоссе, 48
Высокогорное – ул. Лесная, 12
Кацивели – ул. Виткевича, 7
В понедельник, 17 февраля:
Ялта – ул. Кривошты, 2
Гурзуф – ул. Артековская, 12
Во вторник, 18 февраля:
Ялта – ул. Суворовская, 14, ул. Грибоедова, 2 и ул. Свердлова, 69
Кореиз – ул. Севастопольское шоссе, 27
Гурзуф – ул. Артековская, 12
Гаспра – пер. Парусный, 3А и ул. Алупкинское шоссе, 48
В среду, 19 февраля:
Массандра – ул. Южнобережное шоссе, 11
Виноградное – ул. Южнобережное шоссе, 44
Форос – ул. Космонавтов, 3 (центральный сквер)
В четверг, 20 февраля:
Ялта – ул. Суворовская, 14
В пятницу, 21 февраля:
Ялта – ул. Грибоедова, 2, Свердлова, 69, ул. Суворовская, 14, ул. Кривошты, 2, ул. Ореховая, 32А
Массандра – ул. Стахановская, 17
Гурзуф – ул. Артековская, 12 и ул. 60 лет СССР, 18
Гаспра – пер. Парусный, 3А, ул. Алупкинское шоссе, 48 и ул. Маратовская, 55
источник: пресс-служба администрации Ялты
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: торговля в Крыму
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: торговля в Крыму