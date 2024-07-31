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В Ялте Сергей Карякин провёл сеанс одновременной игры в шахматы

В Ялте Сергей Карякин провёл сеанс одновременной игры в шахматы

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:24 31.07.2024

С российским шахматистом, гроссмейстером, чемпионом мира по быстрым шахматам, чемпионом мира по блицу, двукратным победителем командного чемпионата мира в составе сборной России Сергеем Александровичем Карякиным ребята встретились на стадионе «Авангард».  Также во встрече приняли участие Глава муниципального образования – председатель Ялтинского городского совета Константин Шимановский и глава администрации Ялты Янина Павленко. Руководители обсудили с известным спортсменом перспективы развития шахмат в Ялте, а также возможность открытия школы имени Карякина в нашем городе. Также гроссмейстер сыграл с нашей звездочкой Мариной Каменской.

Воспитанница ДЮЦФС, многократная чемпионка Крыма и ЮФО, участница Первенств России, КМС Марина Каменская дала настоящий бой гроссмейстеру! Горжусь. Встреча, которую наши детки запомнят надолго — отличный стимул для покорения спортивных вершин, — цитирует пресс-служба Янину Павленко. 

В Ялте Сергей Карякин провёл сеанс одновременной игры в шахматы В Ялте Сергей Карякин провёл сеанс одновременной игры в шахматы В Ялте Сергей Карякин провёл сеанс одновременной игры в шахматы

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта

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