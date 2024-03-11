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В Ялте скоро введут в эксплуатацию детский сад на ул. Сеченова/Достоевского

В Ялте скоро введут в эксплуатацию детский сад на ул. Сеченова/Достоевского

Опубликовал: КрымPRESS в Инфраструктура Крыма 11:06 11.03.2024

6 марта на совещании в режиме видеоконференцсвязи с министерством образования, науки и молодежи Республики Крым обсудили процесс подготовки к открытию нового детского сада.  Начальник Департамента образования и молодежной политики Администрации города Ялта Ренард Кутковский доложил профильному министерству о выполнении мероприятий дорожной карты по введению в эксплуатацию и получение лицензии дошкольным учреждением.

Строительно-монтажные работы в детском саду полностью завершены, все необходимое оборудование завезено и смонтировано, группы укомплектованы мебелью, инвентарем и даже игрушками, здание поставлено на кадастровый учет, дано согласие на прием в муниципальную собственность недвижимого и движимого имущества, идет процесс комплектования сотрудников. Остались небольшие технические вопросы, которые заказчик планирует устранить в ближайшее время, — цитирует пресс-служба администрации Ялты Ренарда Кутковского. 

В марте, по словам чиновника, пройдет процедура приема-передачи объекта из госсобственности Крыма в собственность муниципального образования. В апреле предстоит получить заключение Роспотребнадзора, заключить договоры с ресурсными организациями, а в мае – пройти процедуру лицензирования.

И уже 1 июня, в День защиты детей, пустое пока здание наполнится детским смехом. С нетерпением ждем вас, дорогие ребята! Готовимся к открытию – оно уже близко, — говорит руководитель сферы образования. 

В Ялте скоро введут в эксплуатацию детский сад на ул. Сеченова/Достоевского В Ялте скоро введут в эксплуатацию детский сад на ул. Сеченова/Достоевского В Ялте скоро введут в эксплуатацию детский сад на ул. Сеченова/Достоевского В Ялте скоро введут в эксплуатацию детский сад на ул. Сеченова/Достоевского В Ялте скоро введут в эксплуатацию детский сад на ул. Сеченова/Достоевского В Ялте скоро введут в эксплуатацию детский сад на ул. Сеченова/Достоевского

источник: пресс-служба администрации Ялты

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