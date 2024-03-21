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В Ялте снесли почти 70 самовольно установленных конструкций. И только за месяц
фото: пресс-служба администрации Ялты

В Ялте снесли почти 70 самовольно установленных конструкций. И только за месяц

Опубликовал: КрымPRESS в Инфраструктура Крыма 11:35 21.03.2024

По информации главы администрации Ялты Янины Павленко, в феврале на территории муниципалитета активно продолжалась работа по демонтажу незаконных конструкций. Было снесено около 70 — среди них — 200 метров заборов и ограждений, 33 ограничителя движения, 2 нестационарных торговых объекта, 3 гаража и прочий визуальный хлам.

Темпы не сбавляем – сейчас команда по демонтажу активно работает над очищением территории на Сеченова, которую готовим под благоустройство в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Здесь объемы оказались внушительней, чем казались на первый взгляд. Я напоминаю, что собственникам предоставляем возможность самостоятельно освободить муниципальную землю. Очень прошу это сделать, — цитирует пресс-служба Янину Павленко.

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта

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