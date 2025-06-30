В Ялте состоится Единый день оказания бесплатной юридической помощи

Ялтинцам окажут юридические консультации и помогут в составлении заявлений, жалоб и других документов правового характера.

Для записи на консультацию необходимо обращаться в будние дни (30.06.2025 — 04.07.2025) с 9.00 до 18.00 (перерыв 13.00 — 14.00) по телефону +7 (989) 277-09-09. При записи необходимо кратко описать суть вопроса.

Пропуск граждан будет осуществляться по предъявлению паспорта гражданина Российской Федерации.

источник: пресс-служба администрации Ялты