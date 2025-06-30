В Ялте состоится Единый день оказания бесплатной юридической помощи

9 июля с 09.00 до 13.00 в малом зале Администрации города Ялта (пл. Советская, 1) пройдёт Единый день оказания бесплатной юридической помощи при участии представителей органов прокуратуры, внутренних дел, службы судебных приставов, пенсионного и социального страхования, филиала Фонда «Защитники Отечества».
Ялтинцам окажут юридические консультации и помогут в составлении заявлений, жалоб и других документов правового характера.
Для записи на консультацию необходимо обращаться в будние дни (30.06.2025 — 04.07.2025) с 9.00 до 18.00 (перерыв 13.00 — 14.00) по телефону +7 (989) 277-09-09. При записи необходимо кратко описать суть вопроса.
Пропуск граждан будет осуществляться по предъявлению паспорта гражданина Российской Федерации.
источник: пресс-служба администрации Ялты
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