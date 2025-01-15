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В Ялте состоялась донорская акция «Во имя жизни»
фото: пресс-служба администрации Ялты

В Ялте состоялась донорская акция «Во имя жизни»

Опубликовал: КрымPRESS в Здравоохранение Крыма 11:29 15.01.2025

В первом донорском мероприятии года в Ялте приняли участие 49 человек. Она проходила два дня.

Организаторами выступили ГБУЗ РК «Центр крови», Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Ялтинская централизованная клубная система», Ялтинский городской совет и настоятель Кореизского храма Вознесения Господня иерей Андрей Цешковский.

Символически открывая донорскую акцию, отец Андрей отметил, что в добрых делах люди сплачиваются и это есть проявление большой любви и милосердия. От имени Главы муниципального образования городской округ Ялта — председателя Ялтинского городского совета Константина Шимановского и главы администрации города Ялта Янины Павленко участников приветствовала заместитель директора МБУК «Ялтинская централизованная клубная система», депутат Ялтинского городского совета Екатерина Дёмина.

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Сдать кровь в Ялтинском «Центре крови» (ул. Свердлова, д. 14) можно с понедельника по пятницу, с 08:00 до 13:00. При себе необходимо иметь паспорт гражданина РФ и СНИЛС.

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта

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