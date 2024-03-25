Прямо сейчас:
Главная | Инфраструктура Крыма | Благоустройство Крыма | В Ялте состоялся очередной субботник
актуально в республике
В Ялте состоялся очередной субботник

В Ялте состоялся очередной субботник

Опубликовал: КрымPRESS в Благоустройство Крыма 11:51 25.03.2024

В прошедшую субботу, в рамках бессрочной акции «Сделаем Крым чистым», воспитанники и курсанты Ассоциации ВПК ДОСААФ России совместно, с родителями и общественники МО ДОСААФ России МО ГО Ялта РК провели очередной субботник. В этот раз к проведению хозяйственных мероприятий к оборонщикам присоединились Молодогвардейцы Ялтинского местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Во время субботника были выполнены работы по благоустройству Южнобережного зонального центра военно-патриотического и спортивного воспитания РО ДОСААФ России РК в городе Ялта, по улице Суворовская 29. Пока старшие товарищи, подрезали кустарник и деревья, высаживали на клумбах, подаренные коллегами растения, воспитанники и курсанты военно-спортивных клубов Ассоциации ВПК ДОСААФ России, убрали помещения учебного центра, а ребята из «Молодой Гвардии» собрали мусор и перекопали клумбу на прилегающей территории. В ходе субботника, член политсовета местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Татьяна Корниенко и члены совета МО ДОСААФ России Ялты Екатерина Демина и Денис Ковалев передали парафин, для изготовления очередной партии окопных свечей, приобретенный за средства, полученные в ходе донорской акции проводимой оборонной организацией в марте месяце, — отмечают в пресс-службе Ялтинской организации ДОСААФ. 

В Ялте состоялся очередной субботник В Ялте состоялся очередной субботник В Ялте состоялся очередной субботник В Ялте состоялся очередной субботник

Просмотры: 14

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: благоустройство Крыма

Комментарии для сайта Cackle
благоустройство Крыма
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.