В Ялте состоялся предпраздничный флешмоб

Готовили его несколько недель, а вышло все с первого раза. Молодцы ребята! Это особая песня для нас, и очень радует, что подрастающее поколение так же чувственно её исполняет, — цитирует пресс-служба главу администрации Янину Павленко.

Директор ГМПЦ Ксения Башкова также подчеркивает, что эта песня— не просто музыка и слова, а голос истории, который звучит в сердцах миллионов людей.

В ней — радость долгожданное Победы, горечь потерь и гордость за тех, кто отстоял нашу свободу. Особенно символично, что сегодня её исполняют кадеты — будущие защитники Отечества, и студенты медицинского колледжа — те, кто, как и медики военных лет, спасает жизни. Вы — наследники великой традиции служения Родине, и ваш голос в этой песне — это связь поколений, память, которая будет жить вечно, — говорит руководитель центра.

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта