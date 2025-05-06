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В Ялте состоялся предпраздничный флешмоб
фото: пресс-служба администрации Ялты

В Ялте состоялся предпраздничный флешмоб

Опубликовал: КрымPRESS в Праздники в Крыму 21:09 06.05.2025

Мероприятие состоялось на базе школы №11 и объединил 200 кадетов и студентов Ялтинского медицинского колледжа. Организатором традиционно выступает Городской подростково-молодежный центр.

Готовили его несколько недель, а вышло все с первого раза. Молодцы ребята! Это особая песня для нас, и очень радует, что подрастающее поколение так же чувственно её исполняет, — цитирует пресс-служба главу администрации Янину Павленко. 

Директор ГМПЦ Ксения Башкова также подчеркивает, что эта песня— не просто музыка и слова, а голос истории, который звучит в сердцах миллионов людей.

В ней — радость долгожданное Победы, горечь потерь и гордость за тех, кто отстоял нашу свободу.  Особенно символично, что сегодня её исполняют кадеты — будущие защитники Отечества, и студенты медицинского колледжа — те, кто, как и медики военных лет, спасает жизни. Вы — наследники великой традиции служения Родине, и ваш голос в этой песне — это связь поколений, память, которая будет жить вечно, — говорит руководитель центра.

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта

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