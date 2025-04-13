В Ялте состоялся трехдневный форум для представителей сферы туризма и гостеприимства HoReCa Fest

Международный форум HoReCa Fest впервые прошел в 2022 году. За три года в нем приняли участие более 7000 представителей индустрии гостеприимства из России, Индии, Китая, Франции и стран СНГ.

Тема форума этого года: человекоцентричность как принцип ведения бизнеса, где главное – благополучие человека в обществе в целом, ведь люди являются основой любой организации.

С 10 по 12 апреля для участников и гостей мероприятия проходили мастер-классы и круглые столы, стратегические сессии и деловое общение.

Спикер Валерия Туманова рассказала о маркетинговой революции 2025 года, раскрыв стратегию тотального захвата рынка. Дарья Плотникова рассказала о перспективах курортного строительства и реализации федерального проекта круглогодичного курорта «Золотые пески России» в Евпатории, а также о перспективах развития рынка курортной инвестиционной недвижимости Крыма и Севастополя.

Победитель в номинации «Лучший шеф-повар Северо-Западного федерального округа» IV ежегодной Премии «Шеф-повар года» 2024, дипломант Международной выставки-форума «Россия» за вклад в развитие российской кухни 2023–2024, идеолог и бренд-шеф ресторана северной кухни в Архангельске Андрей Аникиев провел мастер-класс «Многогранность северной кухни: от стереотипов к гастрономии». Он приготовил блюдо из арктического лосося, винограда, редьки и водорослей Белого моря, а также порадовал гостей десертом – черным битым пряником с кофе по-мезенски.

Шеф-повар не только показал рецепт блюда – он погрузил зрителей в быт архангелогородцев, показав презентацию о своем исследовательском путешествии по родным местам, где открыл для себя в каждом регионе гастрономические специалитеты. Главный продукт Архангельской области по утверждению – это соль. Морская и минеральная, которая исторически добывалась на Севере. Соль являются главным консервантом и используется в любом рецепте.

Интересным для крымчан оказался рассказ о киселях: шеф-повар поведал об отличие северных киселей от тех киселей, что знакомы нам с детства. Оказывается, в Архангельской области кисель – это закуска плотной консистенции из гороха или овса, который разливали по тарелкам, настаивали, а потом разрезали. Как пудинг. Или желе.

В течение нескольких дней предприниматели, бизнес-тренеры, рестораторы и шеф-повара разбирали реальные кейсы, делились опытом и секретами своего успеха, рассказывали о новых методах привлечения аудитории. Организатором выступила «Академия гостеприимства». Мероприятие объединило 56 экспертов отрасли из 19 регионов России.

автор: Анфиса Третьякова, фото автора

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