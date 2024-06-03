В Ялте состоялся Зелёный Марафон. Пробежали его более тысячи человек

В Ялте не территории курорта Mriya Resort & Spa прошел Зеленый Марафон Сбербанка. На праздник спорта и благотворительности пришли более 2 тысяч человек: на забеги вышло более тысячи спортсменов. И ещё столько же болельщиков поддерживали своих родных и друзей на дистанциях.

Взрослым участникам предлагалось пробежать 4,2 км, 10 км, 21,1 км, а также попробовать свои силы на дистанции 2,1 км скандинавской ходьбы. Для детей также были подготовлены забеги – дети в возрасте от 4 до 13 лет пробежали дистанции 500 метров, а подростки в возрасте от 14 до 17 лет пробежали 4,2 км.

Это уже одиннадцатый Зеленый Марафон Сбера, этом году он прошел в 60 городах. Уже второй раз Крым принимает участие в этом празднике. И мы видим, что интерес к нему растет: в прошлом году на забег вышли около 500 спортсменов и любителей, а сегодня здесь с нами уже более 2 тысячи человек, половина из которых вышли на дистанции. В этом году Зеленый Марафон не случайно проходит 1 июня, в день защиты детей. Ведь это не только спортивный фестиваль, но и благотворительный семейный праздник. Все средства, собранные благодаря Зеленому Марафону, поступят в благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее» и будут направлены на организацию специализированных индивидуальных занятий для детей с особенностями ментального развития и опытом сиротства. Сбор средств продлится до 1 сентября 2024 года, — цитирует пресс-служба управляющего головным отделение банка по РК Андрея Подсвирова.

Кроме забегов на основные дистанции, на площадке Зеленого Марафона для зрителей и болельщиков всех возрастов прошли спортивно-развлекательные активности. Гости праздника смогли проверить свои силы в выполнении норм ГТО, сыграть в мега-дженгу, мега-дартс и другие игры, принять участие в боях сумо, нарисовать гигантскую картину, посетить лекции об эко-проектах, пройти квест «В поисках зеленого сердца».

источник: пресс-служба Юго-Западного банка Сбербанка