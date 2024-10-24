В Ялте состоятся сельскохозяйственные ярмарки

Крымские и херсонские фермеры привезут на ярмарки сладкий виноград и яблоки, ароматные груши и хурму, свежие овощи – картошку, морковь, капусту, баклажаны и кабачки. На ярмарках можно приобрести грибы, мясо, мед и многое другое. Приглашаем! — отмечают в пресс-службе администрации Ялты.
Адреса проведения ярмарок:
В пятницу, 25 октября:
Ялта – ул. Грибоедова, 2, Свердлова, 69, ул. Кривошты, 2, ул. Ореховая, 32А и ул. Щорса, 20
Массандра – ул. Стахановская, 17
Гурзуф – ул. Артековская, 12 и ул. 60 лет СССР, 18
Гаспра – пер. Парусный, 3А, ул. Алупкинское шоссе, 48, ул. Школьная, 19 и ул. Маратовская, 55
В субботу, 26 октября:
Ялта – ул. Найденова, 16/2, ул. Блюхера, 40, Кривошты, 2, ул. Свердлова, 47-51, ул. Свердлова, 69, ул. Щорса, 20, ул. Суворовская, 15 и ул. Жадановского, 3
Форос – ул. Космонавтов, 3 (центральный сквер)
Массандра – ул. Стахановская, 17, ул. Южнобережное шоссе, 11 и ул. Винодела Егорова, 22
Гурзуф – ул. 60 лет СССР, 18
Виноградное – ул. Южнобережное шоссе, 44
Гаспра – ул. Н. Тамарлы, 6/24, пер. Парусный, 3А, ул. Алупкинское шоссе, 48, ул. Школьная, 19 и ул. Маратовская, 55
Отрадное – ул. Отрадная, 3
Парковое – пересечение ул. Клубная и Центральная
Оползневое – ул. Севастопольское шоссе, 7
Понизовка – ул. Приморская, 2
В воскресенье, 27 октября:
Ялта – ул. Кривошты, 2, ул. Свердлова, 47-51, ул. Халтурина, 33-35, ул. Горького, 32 и ул. Найденова, 16/2
Краснокаменка – ул. Центральная, пятачок (конечная остановки маршрута №2)
Гурзуф – ул. Соловьева, 5, ул. Артековская, 12 и ул. 60 лет СССР, 18
Симеиз – ул. Советская, 46
Массандра – ул. Стахановская, 17 и ул. Южнобережное шоссе, 11
Гаспра – ул. Н. Тамарлы, 6/24, пер. Парусный, 3А, ул. Алупкинское шоссе, 48 и ул. Школьная, 19
Даниловка – ул. Лесная, 7
Высокогорное – ул. Лесная, 12
В понедельник, 28 октября:
Ялта – ул. Блюхера, 40 и ул. Кривошты, 2
Гурзуф – ул. Артековская, 12
Во вторник, 29 октября:
Ялта – ул. Суворовская, 15, ул. Грибоедова, 2 и ул. Свердлова, 69
Кореиз – ул. Севастопольское шоссе, 27
Гурзуф – ул. Артековская, 12
Гаспра – пер. Парусный, 3А, ул. Алупкинское шоссе, 48 и ул. Школьная, 19
В среду, 30 октября:
Ялта – ул. Блюхера, 40, ул. Найденова, 16/2 и ул. Жадановского, 3
Массандра – ул. Южнобережное шоссе, 11
Виноградное – ул. Южнобережное шоссе, 44
Береговое – ул. Кипарисная, 39
Форос – ул. Космонавтов, 3 (центральный сквер)
Ореанда – в районе домов №2, №5, №44-45, №18-32
В четверг, 31 октября:
Ялта – ул. Суворовская, 15
источник: пресс-служба администрации Ялты
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С тегами: торговля в Крыму