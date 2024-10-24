В Ялте состоятся сельскохозяйственные ярмарки

Крымские и херсонские фермеры привезут на ярмарки сладкий виноград и яблоки, ароматные груши и хурму, свежие овощи – картошку, морковь, капусту, баклажаны и кабачки. На ярмарках можно приобрести грибы, мясо, мед и многое другое. Приглашаем! — отмечают в пресс-службе администрации Ялты.