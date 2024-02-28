В Ялте сотрудники полиции ликвидировали «наркомагазин»

В Ялте сотрудники отдела УМВД по контролю за оборотом наркотиков получили оперативную информацию о причастности 54-летнего местного жителя к деятельности, связанной с незаконным оборотом наркотиков.

По месту жительства подозреваемого оперативники совместно с коллегами из регионального УФСБ провели санкционированный обыск, в ходе которого обнаружили и изъяли большой «ассортимент» наркотических средств и веществ, фасовочный материал, мобильный телефон и денежные средства в разной валюте эквивалентом около 80 000 рублей.

Согласно заключению экспертов, представленное на экспертизу кристаллическое вещество общей массой 22,39 граммов содержит наркотическое средство – мефедрон; 12 гранул синего цвета в виде пятиконечной звезды общей массой 0,196 граммов содержат наркотическое средство d-Лизергид (ЛСД), а вещество серо-зеленого цвета общей массой 19,44 граммов – наркотическое средство каннабис (марихуана). Общая масса изъятого является особо крупным размером. Представленный на экспертизу фрагмент перфорированной бумаги с рисунком содержит наркотическое средство МДМА и d-Лизергид (ЛСД), — сообщили в МВД по РК.

Выяснилось, что вся эта «химия» предназначалась для дальнейшего сбыта. Установлено, что мужчина официально нигде не трудоустроен.

Следователем отдела полиции №3 «Массандровский» УМВД России по г. Ялта в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 5 ст. 228.1 УК РФ («Покушение на незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в особо крупном размере»). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 15 лет до пожизненного заключения.

Фото: МВД по РК.