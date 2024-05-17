В Ялте сотрудники полиции пресекли сбыт крупной партии синтетических наркотиков

При проверке оперативной информации сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД установили причастность 39-летнего приезжего гражданина к деятельности, связанной с незаконным оборотом наркотиков в Ялте.

Полицейские остановили подозреваемого на одной из городских улиц. Мужчина заметно нервничал и вел себя подозрительно. Сотрудники полиции провели досмотр злоумышленника, у которого обнаружили рюкзак, где находились 32 свертка с порошкообразным веществом. Также в мобильном телефоне подозреваемого полицейские нашли фотографии с координатами тайников-закладок, оборудованных на территории Ялты. Злоумышленник пояснил, что в свертках содержится наркотическое средство, которое он приобрел бесконтактным способом через сеть Интернет и оставлял в тайниках-закладках на территории города с целью последующего сбыта, — сообщили в МВД по РК.

Согласно заключению экспертов, предоставленный материал общей массой 19,13 граммов является наркотическим средством, производным N-метилэфедрон, так называемая «соль».

По месту временного жительства подозреваемого оперативники провели обыск, в результате которого обнаружили и изъяли пластиковый контейнер с крупнокристаллическим веществом. Вес найденной «соли» составил 41,18 граммов.

Оперуполномоченные отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по г. Ялта совместно с подозреваемым произвели осмотр участков местности, согласно координатам, найденным в мобильном телефоне злоумышленника. В результате оперативных мероприятий сотрудники полиции обнаружили и изъяли 11 свертков с порошкообразным веществом. Согласно результатам исследования, обнаруженные вещества общей массой 5,38 граммов являются наркотическим средством, производным N-метилэфедрон, так называемая «соль», — дополнили информацию в МВД по РК.

Следователем УМВД России по г. Ялта в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Покушение на незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, в крупном размере». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.