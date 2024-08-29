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В Ялте создадут реестр междворовых проездов

В Ялте создадут реестр междворовых проездов

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:41 29.08.2024

Как сообщила глава администрации города Ялта Янина Павленко, сейчас приступили к формированию общего реестра – в него войдут все междворовые проезды муниципалитета – бесхозные и те, что на балансе, отремонтированные и нет.

Начнем работы в самое ближайшее время за счет средств республиканского бюджета. Сейчас определяемся со списком территорий, которые приведем в порядок в первую очередь – его обязательно опубликую. Но глобальная задача – отремонтировать все. Ознакомиться с ним можно по ссылке https://yalta.rk.gov.ru/documents/c5c61f08-f0d7-4b60-b55f-15a83b78246e.

Ремонту подлежат неоткадастрированные территории. Является ли ваш проезд таковым – можно узнать по публично-кадастровой карте, либо у председателя дома, — говорит Янина Павленко.

В Ялте создадут реестр междворовых проездов В Ялте создадут реестр междворовых проездов

Добавить свою территорию можно, отправив адрес на электронную почту: dgkh@yalta.rk.gov.ru

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источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта

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