Начнем работы в самое ближайшее время за счет средств республиканского бюджета. Сейчас определяемся со списком территорий, которые приведем в порядок в первую очередь – его обязательно опубликую. Но глобальная задача – отремонтировать все. Ознакомиться с ним можно по ссылке https://yalta.rk.gov.ru/documents/c5c61f08-f0d7-4b60-b55f-15a83b78246e.

Ремонту подлежат неоткадастрированные территории. Является ли ваш проезд таковым – можно узнать по публично-кадастровой карте, либо у председателя дома, — говорит Янина Павленко.