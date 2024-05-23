В Ялте создают живые изгороди

До конца весны «Зеленстрой» высадит порядка 4 тысяч кустарников. Как отмечает глава администрации Ялты Янина Павленко, это не только красиво, но и функционально – естественное зонирование общественного пространства.
Сейчас формируем ряды из лавровишни, к высадке присоединились и студенты. Настоящей изюминкой станет изгородь на Киевской из фотинии «Ред Робин» — она имеет интереснейший красный прирост. Будет очень ярко, — цитирует Янину Павленко пресс-служба.
Также будут высажены самшит, розмарин, тис средний, гортензия, бирючина, калина вечнозеленая и другие растения. Они появятся на Киевской, в Пионерском парке, сквере на Ломоносова и на других территориях. Дополнительно специалисты предприятия создадут зеленые бордюры из узколистной лаванды и серебристой сантолины.
источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта
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