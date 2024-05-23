В Ялте создают живые изгороди

Сейчас формируем ряды из лавровишни, к высадке присоединились и студенты. Настоящей изюминкой станет изгородь на Киевской из фотинии «Ред Робин» — она имеет интереснейший красный прирост. Будет очень ярко, — цитирует Янину Павленко пресс-служба.

Также будут высажены самшит, розмарин, тис средний, гортензия, бирючина, калина вечнозеленая и другие растения. Они появятся на Киевской, в Пионерском парке, сквере на Ломоносова и на других территориях. Дополнительно специалисты предприятия создадут зеленые бордюры из узколистной лаванды и серебристой сантолины.

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта