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В Ялте создают живые изгороди
фото: пресс-служба администрации Ялты

В Ялте создают живые изгороди

Опубликовал: КрымPRESS в Благоустройство Крыма 12:36 23.05.2024

До конца весны «Зеленстрой» высадит порядка 4 тысяч кустарников. Как отмечает глава администрации Ялты Янина Павленко, это не только красиво, но и функционально – естественное зонирование общественного пространства.

Сейчас формируем ряды из лавровишни, к высадке присоединились и студенты. Настоящей изюминкой станет изгородь на Киевской из фотинии «Ред Робин» — она имеет интереснейший красный прирост. Будет очень ярко, — цитирует Янину Павленко пресс-служба. 

Также будут высажены самшит, розмарин, тис средний, гортензия, бирючина, калина вечнозеленая и другие растения. Они появятся на Киевской, в Пионерском парке, сквере на Ломоносова и на других территориях. Дополнительно специалисты предприятия создадут зеленые бордюры из узколистной лаванды и серебристой сантолины.

Узнайте больше:  Ялта: график обработки растений от вредителей и болезней на территориях МБУ «Зеленстрой»

 источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта

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