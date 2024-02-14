В Ялте спасли «моржиху». Заплыв в февральском море едва не стал роковым

Не то что за буйки не заплывайте, а вовсе не надо в море лезть. Не сезон!

Сегодня утром, в 8:44 поступило сообщение, что в Ялте, на Массандровском пляже требуется помощь спасателей. Женщина, по словам очевидцев, ушла плавать в море и уже 40 минут не возвращалась на берег.

На место происшествия были оперативно направлены сотрудники ГИМС и водолазы Специализированного отряда Главного управления МЧС России по Республике Крым, где нашли пострадавшую в 300 метрах от берега. Эвакуация на пляж прошла успешно, медики «скорой» оказали необходимую помощь, — рассказали в чрезвычайном ведомстве.

Главное управление МЧС России по Республике Крым не рекомендует купаться, пока вода не прогрелась хотя бы до 18–19 C (сейчас 6–7 С). Крымские «моржи», конечно, бесстрашные – но… правда же, такие заплывы – опасны.

Фото: ГУ МЧС России по РК.